A Házasság első látásra Lacija csúnyán beszólt a feleségének: „Nekem te nem vagy sportos, izmos, vagy vékony nő”
Úgy tűnik Brem László Zavira mellett sem találta meg a boldogságot, aminek elmondása szerint elsősorban a lány külseje az oka. A Házasság első látásra visszatérő szereplője ezzel vérig is sértette a feleségét.
Brem Laci és Zavira házassága szinte derült égből indult el lefelé a lejtőn, amikor a férj kijelentette, már az oltárnál sem tudott barátságnál többet elképzelni, mindez pedig a lány külseje miatt van. Ráadásul a Házasság első látásra 2025-ös évadának meglepetéspárja most csúnyán össze is veszett, hiszen a férj egyenesen kimondta miért nem tetszik neki Zavira, amivel jól meg is bántotta.
A tegnapi közös lángosozáson került szóba először, hogy Tóth Bettina, azaz Zavira és Laci között azért nem alakult ki a barátságnál mélyebb kapcsolat, mert a férj cseppet sem vonzódik a feleségéhez. Ez az érzékeny festőművész lányt szinte derült égből villámcsapásként érte, pedig Laci szerint voltak jelek.
Én azt feltételeztem, hogy egy felnőtt nő nagyon egyszerűen leveszi a férfi reakcióiból azt, hogy alapvetően nem tetszik neki. És mivel azt gondolom, hogy egy nő ezt tudja, ezért nem is forszíroztam ezt a dolgot, mert szerintem udvariatlan erről beszélni egy nőnek
– védekezett a 49 éves vállalkozó.
A Házasság első látásra szereplői nem értenek egyet
Lacit ugyan nem hozza lázba Zavira külseje, de úgy tűnik, ez az önbizalmán mit sem csorbít, sőt nagyon is meg van elégedve magával. Lehet, hogy ezért tudta ennyire jól elcsípni az általa készített L.L. Junior festmény stílusát is?
„Most, hogy az utolsó héten ezt így kiprovokálta, hogy mondjam el részletesen, azt láttam rajta, hogy eszméletlen módon dühös lett ettől. És Zavirában van egy ilyen, hogy ha valami nem tetszik neki, vagy valamivel nem ért egyet, akkor elkezd vádaskodni, és azonnal támad” – fejtegette a férfi.
De szerintem azért kapcsolt be ennyire az egója, mert ő pont egy olyan típusú nő, aki nagyon tetszik önmagának. Már nagyon sokszor észrevettem, hogy amikor beülünk a kocsiba, mindig számtalan mennyiségű fotót meg videót készít magáról, vagy ha nem jegyzi meg valaki, hogy milyen szép, akkor ő mondja magáról
– tette hozzá.
A Házasság első látásra Zavira számára nagy csalódás
A 31 éves nő az első napokban még azt hitte jó esélyük van a közös jövőre, hiszen úgy látta, hogy a férje is közeledik felé. Most azonban Laci néhány mondatával minden remény szertefoszlott.
Számomra te nem az a típusú nő vagy, akihez én tudnék kapcsolódni. Mondtam, hogy egy sportos, vékony, izmos hölgy legyen az, aki majd ott fog állni, de nekem te nem vagy sportos, izmos, vagy vékony nő
– jelentette ki kíméletlenül Laci.
„A terápiákon te végig azt mondtad, hogy én egy dekoratív, szép nő vagyok és, hogy kerekecske, dombocska nálunk minden, mert gyönyörűen alakulunk, de igazából te már akkor tudtad, hogy nem az a nő vagyok, aki felé bármilyen kémia el fog indulni. Akkor miért közvetítetted felém is ezt? Én azért már vagyok annyira felnőtt, hogy ezeket kommunikáltam volna feléd” – reagált sértetten Zavira.
