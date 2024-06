Házasság első látásra: Laci eldöntötte, leleplezi az óriási átverést

A Házasság első látásra című reality egyik legizgalmasabb férfija, Laci elképesztő változást ért el feleségénél, Hildánál. A nőt zavarta a férfi figyelemreméltó szakálla, az, hogy nem Budapesten, hanem Kecskeméten él, ráadásul szívesen vállalna gyermeket – az ifjú feleséggel ellentétben, aki még élni, bulizni akar! A pár kapcsolata hihetetlen fejlődésen ment keresztül, Laci nagyon komolyan vette, hogy lebontsa a feleségében lévő gátakat. Rengetegen drukkoltak nekik, még ha a végén nem is házaspárként, de egy közös jövőnek esélyt adva búcsúztak a hat hetes kísérlettől. Laci azóta elárulta, új párra talált, most pedig eldöntötte, leleplezi az óriási átverést. Mellbevágó bejelentést tett.

(Fotó: TV2)

A Házasság első látásra című reality szereplői a sikerműsor révén óriási népszerűségre tettek szert, ezt pedig – úgy tűnik – a csalók is megpróbálják kihasználni. A rivaldafénytől feltehetően tudatosan távol maradó Laci máris célkeresztbe került. Bár a küzdősport oktató két valódi profillal is rendelkezik a TikTokon, az egyiket kifejezetten a műsor miatt hozta létre (www.tiktok.com/@hazassag1latasralaci), a másik pedig a már korábban is létező felülete (www.tiktok.com/@userrp823a92lq). Itt tette közzé az alábi felhívást:

„Ez egy kamuprofil! Nem én vagyok! Kérem, hogy jelentsétek!” – írta ki a TikTok-oldalára Laci, bemásolva a csaló oldalát, akinek az azonosítója majdnem az utolsó karakterig megegyezik Laciéval! Csakhogy a csaló megfejelte azt egy 1-essel, s már 1000-nál is több követőt vert át!

Honnan lehet tudni, hogy melyik az igazi?

Joggal merülhet fel a kérdés, honnan lehet tudni a két oldal közül, hogy melyik az igazi? Nos, Brem László hivatalos privát oldala már jóval a Házasság első látásra című műsor indulása előtt létezett, privát tartalmakkal, hozzászólásokkal. Márpedig egy csaló csak azután próbálja meg kiadni magát valakinek, miután az illető már ismertté vált.

Laci felhívása, figyelmeztetése ITT található.

Így néz ki a kamuoldal, mely azt hirdeti, hogy a Házasság első látásra című műsorból ismert Brem Laci közösségi oldala. Valójában azonban egy kamuprofil mögé bújó csaló viszi – senki ne dőljön be neki!