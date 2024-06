Házasság első látásra: Petra durva beszólásokat kapott, olyat tett, amire senki sem számított

Bár korábban is rengetegen követték a közösségi médiában, a Házasság első látásra című reality sikere után még nagyobb figyelmet kapott az Instagramon és a TikTokon is Petra, Andris egykori felesége. A személyi edzőként dolgozó lány azonban nem csak kedves szavakat és szimpatikus kérdéseket kapott, hanem negatív, bántó, kifejezetten sértő kommenteket is. Ezekből gyűjtött össze egy csokornyit, érdemes elgondolkodni azon, kinek hogy esne, ha ilyen üzeneteket kapna: „Ronda vagy”, „Sose találsz senkit”, „Úgy nézel ki, mint egy férfi”. Vagy éppen: „Dögölj meg!”, „Transznemű vagy”, „Túl vékony vagy!”, „50 évesnek tűnsz”, „Nyerítesz”, „Irritáló vagy”. Esetleg: „Nem tudsz öltözködni!”, „Kövér vagy”, „Idegesítő, ahogy nevetsz!”, „Egyedül halsz meg!”, „Rossz a sminked”, „Nem tetszik a hajad”, „Idegesít a hangod”. Petra pedig olyat tett, amire senki sem számított: egy bátor húzással megmutatta, mire lehet ezt a sok, lelkileg nagyon is roncsoló bántalmazást használni!

A Házasság első látásra című reality-ben Petra a férjétől, Andristól kapta az ívet – nem csoda, hogy még a hat hetes kísérlet vége előtt szétmentek (Fotó: tv2)

Petra szót emelt és oktató, megelőző céllal kisfilmet készített az online zaklatás ellen, melyben a fenti, annak idején neki küldött bántásokat is felvillantotta – példaként!

„Online bántalmazás ellen védekezni? Nem csak fontos, de lehetséges is. Itt vannak néhány praktikus tipp a fiatalok számára:

Első lépés: Ismerd fel a jeleket! Bármi, ami kellemetlenül érint vagy fenyegetőnek tűnik, valószínűleg az is. Ne hagyd figyelmen kívül a belső hangodat!

Második lépés: Ne törődj bele! Sok esetben az áldozatok úgy érzik, hogy nincs kiút. Ne engedd, hogy a félelem eluralkodjon rajtad! Beszélj valakivel!

Harmadik lépés: A blokkolás és jelentés olyan lehetőségek, amelyek segíthetnek megvédeni magad.

Végső lépés: Szólj szüleidnek, tanáraidnak vagy akár a rendőrségnek!

Együtt, tudunk tenni ellene. Ne hagyd, hogy az online tér elvegye a biztonságodat! Ismerd fel a veszélyeket és légy tudatos az online jelenlétedben!”

– írta a tanácsokat Petra az Instagram-oldalán.

Az online bántalmazás valós probléma, a felnőttek mellett rengeteg fiatalt ér ilyen támadás, sajnos nem egy gyerek, illetve tini döntött úgy, hogy nem bírja tovább az online bántalmazást és öngyilkosságot követett el.

Van segítség! Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!

Nézd meg Petra videóját az online bántalmazással szembeni védekezésről!