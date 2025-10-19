Riasztották a mentőhelikoptert: brutális erejű baleset történt a 3827-es úton

Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött két személyautó Demecser térségében, a Kodály Zoltán úton, azaz a 3827-es út 13-as kilométerénél.

A nyíregyházi hivatásos és demecseri önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is az esetnél dolgoznak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - számol be róla a katasztrófavédelem.