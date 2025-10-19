RETRO RÁDIÓ

Riasztották a mentőhelikoptert: brutális erejű baleset történt a 3827-es úton

Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.

Létrehozva: 2025.10.19. 12:20
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután összeütközött két személyautó Demecser térségében, a Kodály Zoltán úton, azaz a 3827-es út 13-as kilométerénél.

A nyíregyházi hivatásos és demecseri önkéntes tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is az esetnél dolgoznak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
