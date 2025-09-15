Rohantak a mentők: Budapesten teljesen lezárták az utat!

Mutatjuk melyik utcát zárták le!
Összeütközött két személyautó Budapest XV. kerületében, a Klapka György utcában. A baleset egy parkoló gépkocsi is érintett. A főváros hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.
