Rohantak a mentők: Budapesten teljesen lezárták az utat!

Összeütközött két személyautó Budapest XV. kerületében, a Klapka György utcában. A baleset egy parkoló gépkocsi is érintett. A főváros hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A mentőszolgálat is a helyszínre érkezett. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash