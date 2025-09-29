RETRO RÁDIÓ

Rohant a mentő: szörnyű baleset az I. kerületben

Ezt érdemes kikerülni!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.29. 17:44
Módosítva: 2025.09.29. 18:15
forgalom Bécsi út baleset

Brutális ütközésről adott hírt a katasztrófavédelem hétfő délután: összeütközött két személyautó Budapest I. kerületében, a Csap utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságokat is a helyszínre várják. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Mentőket is kellett riasztani a baleset helyszínére.
Mentőket is kellett riasztani a baleset helyszínére Fotó: Gé

Baleset Budapesten hétfőn délután

Hétfőn délután sajnálatos baleset történt a II. kerületben is, amely a villamosok forgalmát is megbénította. Ugyanis összeütközött két személyautó Budapest II. kerületében, a Bécsi úton, a Zsigmond tér közelében. A baleset következtében az egyik jármű kereke kitört. A műszaki mentés elvégzéséhez a főváros hivatásos tűzoltói érkeztek ki. A forgalomkorlátozás azóta már megszűnt. Befejezték a helyszínelést, a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu