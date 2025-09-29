Rohant a mentő: szörnyű baleset az I. kerületben

Brutális ütközésről adott hírt a katasztrófavédelem hétfő délután: összeütközött két személyautó Budapest I. kerületében, a Csap utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságokat is a helyszínre várják. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Mentőket is kellett riasztani a baleset helyszínére Fotó: Gé

Baleset Budapesten hétfőn délután

Hétfőn délután sajnálatos baleset történt a II. kerületben is, amely a villamosok forgalmát is megbénította. Ugyanis összeütközött két személyautó Budapest II. kerületében, a Bécsi úton, a Zsigmond tér közelében. A baleset következtében az egyik jármű kereke kitört. A műszaki mentés elvégzéséhez a főváros hivatásos tűzoltói érkeztek ki. A forgalomkorlátozás azóta már megszűnt. Befejezték a helyszínelést, a 17-es, a 19-es és a 41-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik.