Hatalmas csattanás Budapesten: a villamost is megbénította

Mutatjuk melyik villamos nem jár a baleset miatt!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.29. 16:11
Módosítva: 2025.09.29. 16:39
Bécsi út baleset Budapest

A Katasztrófavédelem brutális balesetről számolt be a fővárosban: Összeütközött két személyautó Budapest II. kerületében, a Bécsi úton, a Zsigmond tér közelében. A baleset következtében az egyik jármű kereke kitört. A műszaki mentés elvégzéséhez a főváros hivatásos tűzoltói érkeztek ki. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.

Rohantak a tűzoltók a baleset helyszínére.
Baleset bénítja a villamos közlekedését

A BKK is tájékoztatást adott Facebook-oldalán, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton a Zsigmond térnél. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Katinyi mártírok parkja között pótlóbusz közlekedik. A 9-es autóbusz igénybevételét is ajánlják.

Friss információk: Befejezték a helyszínelést a Bécsi úton a Zsigmond térnél. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik - adta hírül a BKK Facebook-oldalán.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
