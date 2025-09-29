Hatalmas csattanás Budapesten: a villamost is megbénította

Mutatjuk melyik villamos nem jár a baleset miatt!
A Katasztrófavédelem brutális balesetről számolt be a fővárosban: Összeütközött két személyautó Budapest II. kerületében, a Bécsi úton, a Zsigmond tér közelében. A baleset következtében az egyik jármű kereke kitört. A műszaki mentés elvégzéséhez a főváros hivatásos tűzoltói érkeztek ki. Az érintett útszakaszon forgalmi akadály van.
A BKK is tájékoztatást adott Facebook-oldalán, hogy baleset nehezíti a közlekedést a Bécsi úton a Zsigmond térnél. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett a Szent Lukács Gyógyfürdő és a Katinyi mártírok parkja között pótlóbusz közlekedik. A 9-es autóbusz igénybevételét is ajánlják.
Friss információk: Befejezték a helyszínelést a Bécsi úton a Zsigmond térnél. A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos ismét a teljes vonalon közlekedik - adta hírül a BKK Facebook-oldalán.
