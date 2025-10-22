Vége, ennyi volt: Lezárták az M5-ös kritikus szakaszát
Kamion szakította át a szalagkorlátot.
Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalát Balástya közelében szerda este - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.
Hatalmas lezárás az M5-ösön: Baleset miatt araszol a forgalom
Egy kamion átszakította a szalagkorlátot az M5-ös autópálya 141-es kilométerénél, Balástya térségében. A baleset helyszínén egy személyautó a sérült szalagkorlátnak ütközött.
A műszaki mentést a kisteleki és a szegedi hivatásos, valamint a kisteleki önkéntes tűzoltók végzik. A helyszínre érkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.
A mentés idejére az autópálya Röszke felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, Budapest felé egy sávon halad a forgalom.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre