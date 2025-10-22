RETRO RÁDIÓ

Vége, ennyi volt: Lezárták az M5-ös kritikus szakaszát

Kamion szakította át a szalagkorlátot.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 21:40
Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalát Balástya közelében szerda este - közölte a katasztrófavédelem a honlapján.

Baleset miatt araszol a forgalom
Baleset miatt araszol a forgalom Fotó: Kathy /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Hatalmas lezárás az M5-ösön: Baleset miatt araszol a forgalom

Egy kamion átszakította a szalagkorlátot az M5-ös autópálya 141-es kilométerénél, Balástya térségében. A baleset helyszínén egy személyautó a sérült szalagkorlátnak ütközött.

A műszaki mentést a kisteleki és a szegedi hivatásos, valamint a kisteleki önkéntes tűzoltók végzik. A helyszínre érkezett a vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is.

A mentés idejére az autópálya Röszke felé vezető oldalát teljes szélességében lezárták, Budapest felé egy sávon halad a forgalom.

