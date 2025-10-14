Most érkezett: brutális buszbaleset Budapesten, egy jármű felborult

Rosszul indult a nap: összeütközött egy személyautó és egy busz Budapest tizennyolcadik kerületében, a Nagykőrösi út és Felleg utca kereszteződésénél. A buszbaleset során a személyautó felborult és árokba csúszott kedd reggel.

Buszbaleset történt Budapesten, rohantak a tűzoltók menteni (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Buszbaleset történt: torlódás a Nagykőrösi út és Felleg utca kereszteződésénél

A járművekből a tűzoltók kiérkezése előtt mindenki ki tudott szállni. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek keretén belül kerekeire állítják az autót. Az érintett útszakaszon torlódásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem kedden reggel háromnegyed hat után pár perccel.