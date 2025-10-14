RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: brutális buszbaleset Budapesten, egy jármű felborult

A járművekből a tűzoltók kiérkezése előtt mindenki ki tudott szállni. A buszbaleset a Nagykőrösi út és Felleg utca kereszteződésénél történt

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.14. 06:22
Módosítva: 2025.10.14. 06:26
XVIII. kerület buszbaleset felborult katasztrófavédelem Budapest

Rosszul indult a nap: összeütközött egy személyautó és egy busz Budapest tizennyolcadik kerületében, a Nagykőrösi út és Felleg utca kereszteződésénél. A buszbaleset során a személyautó felborult és árokba csúszott kedd reggel.

buszbaleset
Buszbaleset történt Budapesten, rohantak a tűzoltók menteni (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

Buszbaleset történt: torlódás a Nagykőrösi út és Felleg utca kereszteződésénél

A járművekből a tűzoltók kiérkezése előtt mindenki ki tudott szállni. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést, amelynek keretén belül kerekeire állítják az autót. Az érintett útszakaszon torlódásra kell számítani – közölte a katasztrófavédelem kedden reggel háromnegyed hat után pár perccel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu