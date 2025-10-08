Tragikus buszbaleset történt: rengeteg a halott

Az áldozatok között két gyermek is van.
Részben maga alá temetett egy autóbuszt egy földcsuszamlás Indiában kedd éjjel, a járműben tartózkodók közül tizenöten meghaltak - közölték a helyi hatóságok.
A szerencsétlenség az északi Himácsal Prades államban történt, a busz éppen egy hegyi szakaszon haladt. A földcsuszamlást a napok óta tartó heves esőzés okozta.
A rendőrség közlése szerint a halálos áldozatok között négy nő és két gyermek is van. További három gyermeket sérülésekkel kórházba szállítottak. Az első vizsgálatok szerint 20-25-en tartózkodtak a buszon, így még eltűntek után is kutatnak.
Az áldozatoknak és hozzátartozóknak Draupadi Murmu elnök és Narendra Modi miniszterelnök is kinyilvánította részvétét, illetve együttérzését - írja az MTI.
