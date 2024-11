A világon először Budapesten ülhettünk csuklós buszra - Galéria

Napjainkban a városi forgatagban a buszon utazva sokan nem is gondolnák, hogy nem is olyan régóta léteznek csuklós buszok, azt pedig még kevesebben tudják, hogy ilyenen először hazánkban, sőt a fővárosunkban utazhattak először az emberek. Egészen pontosan 1960. november 5-én álltak először forgalomba a fővárosban ezek a bővített tömegközlekedési járművek. A forradalmi újításra azért volt szükség, mert a korabeli buszok kicsik és túlzsúfoltak voltak. A Fővárosi Autóbuszüzem átmeneti megoldásként pótkocsis járatokat indított, ám ezekre a szerelvényekre azonban mindössze 130 ember fért fel. A kialakult állapotok hívták életre a jóval több, mintegy 200 utas szállítására alkalmas csuklós buszok forgalomba helyezését. Bár külföldön korábban is kísérleteztek több utas szállítására alkalmas közlekedési eszköz megtervezésével, mégis hazánkban került leghamarabb forgalomba a csuklós busz.

A 60-as évektől megszokottá váltak országszerte a csuklós buszok hazánkban Fotó: Fortepan / Szalay Zoltán

A csuklós busz mérnöki bravúr volt

A hazai szakemberek megoldása abban volt különleges, hogy nem új buszt terveztek, hanem két leselejtezett autóbuszból állítottak össze egy új járművet. Az elkészült buszhoz azonban az Ikarus nem volt hajlandó nevét adni. „A Fővárosi Autóbuszüzem főműhelyében elkészült az első csuklós autóbusz. Az üzem műszaki dolgozói november 7-e tiszteletére nagy erőfeszítéssel dolgoztak, hogy az új rendszerű, 160 utas befogadására alkalmas csuklós autóbuszt befejezhessék. Ma megtartják a jármű műszaki rendőrségi vizsgáját, mert vasárnap reggel az új autóbusz már forgalomba is áll” – írták a Pesti Hírlapban.

A sikeres kísérletek után sorozatosan alakították át a leselejtezett buszokat csuklós járművekké. Ez azt eredményezte, hogy nem akadt két egyforma busz. A gyors munkának köszönhetően Budapest az elsők között volt, ahol ezek a járművek széles körben megjelentek a forgalomban.

Sajnálatos módon a korai csuklós buszokból ma már nem maradt egyetlen bemutatható példány sem.