Legendás magyar márka éled újjá a Közlekedési Múzeumban – Galéria

Az egykori hazai világmárka, az Ikarus története 1895-ig nyúlik vissza. Kezdetben családi vállalkozásnak indult, majd nemzetközi szinten elismert üzemmé nőtte ki magát. A világ szinte minden tájára gyártottak buszokat és világhírű márkává vált a cég. Ikarus néven a II. világháború után kezdte gyártani az autóbuszokat a vállalat. A 1970-80-as években a világ legnagyobb járműgyártói közé tartozott az Ikarus, melynek fénykorában évi 13.000 darab autóbuszt gyártottak a vállalat csarnokaiban.

Legendás Ikarusok a Közlekedési Múzeumban (Fotó: Metropol)

Az idén 125 éves Közlekedési Múzeum most a legendás hazai vállalat emlékeit idézi fel a három napos Ikarus Mini Feszten, amit negyedik alkalommal rendeztek meg. A buszok szerelmesei az augusztus 23-tól 25-ig tekinthetik meg a különleges kiállítást, mindössze 125 forintos belépőjeggyel.

A kiállításon szinte minden Ikarus modell megtalálható, még a különleges Tr 3,5-ös kisautóbusz is, amely 1948-ban, a világon elsőként önhordó karosszériával készült. A kiállított példányok között olyanok is láthatóak, mint a gyár legsikeresebb és legnagyobb példányszámban gyártott autóbusza, a 200-as család, melyet a 1967-es BNV-n mutattak be és 1969-es nizzai Nemzetközi Autóbusz Héten a második helyet szerezte meg.