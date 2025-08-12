Ezek voltak az idei Sziget Fesztivál legjobb pillanatai: fotók a beköltözés izgalmától a hullafáradt kiköltözőkig

Összecsomagoltak ma reggel a szigetlakók. Amilyen vidáman és feldobva érkeztek a rendezvényre, olyan fáradtan távoztak. Hiába, a Sziget a lazulásról, a kalandokról és a koncertekről szól - kialudni magad ráérsz otthon is. A vendégek nagyjából fele külföldi volt, közülük sokan még maradnak a fővárosban vagy a Balatonon pihenik ki a Sziget fáradalmait - a pénzüket pedig itt hagyják nekünk. A Szigeten szerdától a takarítóké és a bontóké a főszerep - a szigetlakók után csomagolnak a vendéglátóhelyek és színpadok is.

Fáradtan, de mosolyogva búcsúztak a szigetlakók a Sziget Fesztiváltól. Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Megvolt a Sziget Fesztivál 11 milliomodik látogatója

Bár minden bulinak vége szakad egyszer, az utolsó estére is jutott még szórakozás bőven. A fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, mivel számtalan világsztár szerepelt a Sziget Fesztiválon.