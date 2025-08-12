Ezek voltak az idei Sziget Fesztivál legjobb pillanatai: fotók a beköltözés izgalmától a hullafáradt kiköltözőkig

Azt mondják, akik már sokszor voltak: az idei volt a leglátványosabb program. A Sziget Fesztivál bezárta kapuit, most a legemlékezeteseb képeinkkel búcsúzunk - jövőre, veletek, ugyanitt!
Összecsomagoltak ma reggel a szigetlakók. Amilyen vidáman és feldobva érkeztek a rendezvényre, olyan fáradtan távoztak. Hiába, a Sziget a lazulásról, a kalandokról és a koncertekről szól - kialudni magad ráérsz otthon is. A vendégek nagyjából fele külföldi volt, közülük sokan még maradnak a fővárosban vagy a Balatonon pihenik ki a Sziget fáradalmait - a pénzüket pedig itt hagyják nekünk. A Szigeten szerdától a takarítóké és a bontóké a főszerep - a szigetlakók után csomagolnak a vendéglátóhelyek és színpadok is.
Bár minden bulinak vége szakad egyszer, az utolsó estére is jutott még szórakozás bőven. A fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak, mivel számtalan világsztár szerepelt a Sziget Fesztiválon.
A Metropol a távozó szigetlakókat kérdezte, milyen a búcsú.
Már így a harmadik-negyedik napon látni lehetett, hogy szanaszét hagyják az emberek a dolgaikat, meg magukat is. Úgyhogy sok cucc marad itt
– mondta Viktória a kiköltözésről.
Én nagyon jól .éreztem magam, jövőre is jövünk!
- tette hozzá a párja.
A 2025-ös Sziget egyik legkülönlegesebb pillanata volt, amikor egy fiatal lány, Kormos Emília Panna lett a fesztivál történetének 11 milliomodik látogatója. Az idei rendezvény pénzügyi mérlege egyelőre még nem ismert, de az előrejelzések szerint a bevétel nagyobb volt a korábbi évekhez képest. A Világgazdaság szerint a látogatók naponta közel 30 ezer forintot költöttek a fesztiválon. De nem csak az számít, amit ott költöttek: sok külföldi fiatal előtte vagy utána még turistáskodott Budapesten vagy a Balatonon.
A galériánkban most megmutatjuk, hogyan érkeztek, hogyan mulattak és miként távoztak az idei szigetlakók!
