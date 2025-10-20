Megrázó baleset: felborult egy betonmixer Budapesten
Mentő is rohant a balesethez.
Döbbenetes balesetről számolt be hétfőn a katasztrófavédelem: Az oldalára borult egy betonmixer Budapest harmadik kerületében, a Bécsi út és a Kocsis Sándor út kereszteződésénél. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést.
A jármű nem akadályozza a forgalmat, viszont kidöntött egy kapcsolószekrényt, illetve egy közlekedési lámpát. A helyszínre mentő is érkezett.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre