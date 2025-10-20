Megrázó baleset: felborult a busz, három ember meghalt Szávaszentdemeter közelében
A 70 éves sofőr 120-szal száguldott.
A hirado.hu értesült a megrázó hírről, amelyet a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál írt meg: három ember halt meg abban a balesetben Szávaszentdemeter közelében, amelyben az autóbusz sebessége okozhatta a tragédiát.
A rendőrség szerint ugyanis nem megfelelő sebességgel haladt a busz, amikor felborult, mert 120 kilométeres óránkénti sebességgel haladt és 83 utast szállított, amit óriási felelőtlenségként értékelt.
A fizika egyszerűen nem engedte, hogy a jármű ilyen sebességnél az úton maradjon
- szögezte le.
Hozzátette, hogy a felborult autóbusz rendkívüli műszaki vizsgálatát idén szeptember 15-én végezték el, míg a sofőr orvosi vizsgálatát tavaly év végén.
A baleset 3 ember életét követelte
A források szerint az autóbusz pénteken délután, a Szávaszentdemeter és Járek közötti úton borult fel, a 83 utasból 3 meghalt, 80-an pedig megsérültek.
A felborult autóbusz 70 éves sofőrjét a baleset után őrizetbe vették.
A sérültek közül hét embert továbbra is az intenzív osztályon ápolnak, állapotuk stabil
- olvasható a tudósításban.
