Megrázó baleset: felborult a busz, három ember meghalt Szávaszentdemeter közelében

A 70 éves sofőr 120-szal száguldott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 10:02
Szávaszentdemeter baleset sofőr

A hirado.hu értesült a megrázó hírről, amelyet a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál írt meg: három ember halt meg abban a balesetben Szávaszentdemeter közelében, amelyben az autóbusz sebessége okozhatta a tragédiát.

A 70 éves buszsofőr 120 km/órás sebességgel száguldott, három ember meghalt a baleset következtében Fotó: Szabad Magyar Szó
A 70 éves buszsofőr 120 km/órás sebességgel száguldott, három ember meghalt a baleset következtében Fotó: Szabad Magyar Szó

A rendőrség szerint ugyanis nem megfelelő sebességgel haladt a busz, amikor felborult, mert 120 kilométeres óránkénti sebességgel haladt és 83 utast szállított, amit óriási felelőtlenségként értékelt.

A fizika egyszerűen nem engedte, hogy a jármű ilyen sebességnél az úton maradjon

- szögezte le. 

Hozzátette, hogy a felborult autóbusz rendkívüli műszaki vizsgálatát idén szeptember 15-én végezték el, míg a sofőr orvosi vizsgálatát tavaly év végén.

A baleset 3 ember életét követelte

A források szerint az autóbusz pénteken délután, a Szávaszentdemeter és Járek közötti úton borult fel, a 83 utasból 3 meghalt, 80-an pedig megsérültek.

A felborult autóbusz 70 éves sofőrjét a baleset után őrizetbe vették.

A sérültek közül hét embert továbbra is az intenzív osztályon ápolnak, állapotuk stabil

- olvasható a tudósításban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
