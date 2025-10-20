Megszólalt egy gyászoló édesanya, akinek gyermekeit férje ölte meg: „Ő az én fiam. Nem engedem, hogy elvigyék”

Gyászoló édesanya szívszorító szavakkal emlékezett vissza a szörnyű tragédiára, amely elvette tőle az egészséges fiait. A gyermekek édesapja, az anyjuk iránt érzett haragból merítkezve a két fiúra gyújtotta a házat. Sajnos egyikük sem élte túl a tragédiát.

A gyászoló édesanya könyvet írt élete legnagyobb tragédiájáról Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A gyászoló édesanya karjaiban haltak meg a fiai

Claire Throssell, akinek két gyermekét az apjuk gyilkolta meg, visszaemlékezett azokra a szörnyű pillanatokra, amikor utoljára tartotta karjaiban haldokló fiait. A 12 éves Jack és 9 éves Paul életét vesztette, miután Claire volt férje, Darren Sykes, a családi ház padlására csalta őket Penistone közelében, Sheffieldnél, és felgyújtotta az épületet 2014 októberében. Sykes a lángokban meghalt, de előtte 14 különböző helyen tüzet gyújtott a házban, hogy biztos legyen abban, fiai nem élhetik túl a tragédiát - olvasható a Mirror cikkében.

Claire, többször figyelmeztette a szociális munkásokat, a bíróságot és a gyermekek érdekeit képviselő Cafcast, hogy bántalmazó volt férje képes a gyilkosságra. Mégis, a jogi irányelv, az úgynevezett „feltételezett kapcsolattartás” alapján, a férfi felügyelet nélkül találkozhatott a fiaival. Ez az irányelv a családügyi bíróságokat arra ösztönzi, hogy a gyermek mindkét szülővel való kapcsolattartását tekintsék alapértelmezettnek, még akkor is, ha egyik szülő bűncselekménnyel vádolja a másikat.

Csak néhány hónappal azután, hogy a férje felügyelet nélküli látogatást kapott, Claire családja szétzilálódott. Tizenegy évnyi kampány után Claire megírta megható könyvét, amelyben küzdelmét osztja meg az irányelv eltörléséért, és hogy más gyermekeket megóvjon hasonló sorsuktól. A könyv exkluzív részletében Claire így emlékezik vissza a Sheffieldi Gyermekkórházban töltött szörnyű pillanatokra:

Valaki a székhez ültetett, Pault pedig a karjaimba helyezték. „Nem!” – nyögtem. Hangom nyers, rekedt és felismerhetetlen volt. Csodálkoztam, hogy meztelen – pont, mint születése napján. De akkor rózsaszín és egészséges volt, most a szegény, összetört teste helyrehozhatatlanul sérült volt. Az a kar, amely segített neki világra jönni, most tartotta, ahogy elvész. „Kérlek, ne menj el” – suttogtam alig hallhatóan, miközben a szavaim elakadtak a torkomban. „Nagyon szeretlek. Mindig szerettelek és mindig szeretni foglak.” Paul utoljára mosolygott, majd a gyönyörű kék szeme szürkévé vált, csillogása eltűnt. A fájdalom minden porcikámat átjárta, elborított és szétszakított. Egy nővér óvatosan lehunyta a szemét, én pedig tartottam a fiamat, miközben a könnyeim finoman elszínezték majdnem fehér, szőke haját. „Kaphatnék egy takarót?” – kérdeztem. Mindig utálták a hideget, és az összes melegség elhagyta Pault. Óvatosan betakartam, és csak tarthattam, miközben a fájdalom szétszakította a szívemet, a mellem és a tüdőmet, teljesen életképtelenné téve. Csak ott akartam maradni, a fiamat szorosan ölelve. Ha nem engedtem volna el, talán semmi sem lett volna valós. Felébredtem volna, és rájövök, hogy mindez egy rémálom, a fiúk az ágyamban nevetve pihennek. De rájöttem, hogy sokan körülöttem arra biztatnak, engedjem el Pault. Elfordultam tőlük. „Nem!” – kiáltottam. „Ő az én fiam. Nem engedem, hogy elvigyék.” Két orvos finoman kicsavarta Pault a karjaimból, és minden összetört bennem. Nem tudtam feldolgozni, ami történt. Pault egy külön szobába vitték, takaró alá fektették – ha nem tudtam volna az igazságot, azt hinném, csak alszik

Claire fájdalma ezzel nem ért véget. Idősebb fia, Jack, még küzdött az életéért, és Manchesterbe kellett szállítani egy speciális égési osztályra. Azonban sajnos nála is komplikációk merültek fel, amelyről így írt az összetört édesanya:

Öt hosszú napig Jack az életbe kapaszkodott, de 2014. október 27-én, minden orvosi erőfeszítés ellenére, az én életem is véget ért, és egy új, üres létezés kezdődött. Jack órák óta a műtőben volt, amikor egy főnővér berohant a kórterembe, megragadta a kezem, és rohanni kezdtünk. A szívem és az elmém egyszerre üvöltött: „Ne!” Amikor Jack szobájába értünk, úgy éreztem, újra átélem ugyanazt a rémálmot. Orvosok, nővérek és altatóorvosok küzdöttek az életéért, újraélesztették – de ezúttal a nagyobbik fiamat. Próbáltam erős maradni. „Szeretlek, Jack!” – kiáltottam, remélve, hogy átadhatom neki az erőmet. Minden idegszálammal küzdöttem a reményért. Nem adhattam fel. Nem tudtam. Aztán a sebész levágta Jack kötéseit, és először pillantottam meg a mellkasát és a törzsét. Abban a pillanatban a szívem és a lelkem darabokra tört. Amikor megláttam, milyen súlyos sérüléseket szenvedett, tudtam, hogy nem kérhetem tőle többé, hogy harcoljon. A teste szó szerint szétszakadt. Minél tovább folyt a reanimáció, annál inkább éreztem, hogy egyre kevesebb marad a fiamból. Húsz perc után nem bírtam tovább nézni, és kimentem. Negyvenöt perc elteltével visszamentem – az orvos, aki rám nézett, kimerült volt, remegett, és verejtékben úszott. Csak ennyit mondott: „Sajnálom.” Valahogy odaléptem Jackhez, felmásztam mellé az ágyra, és átöleltem, akárcsak öt nappal korábban Pault. „Szeretlek a végtelenségig és azon is túl” – suttogtam, azt a mondatot, amit mindig mondtunk egymásnak. A legborzasztóbb mégis az volt, hogy ez nem egy baleset volt. Jack és Paul az apjuk keze által haltak meg, egy olyan férfié által, akit elnyelt a gyűlölet és a bosszú. Az anyjuk iránt érzett dühében a legkegyetlenebb tettet hajtotta végre – elvette tőlem azt a két gyermeket, akiket a világon a legjobban szerettem.