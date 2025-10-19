RETRO RÁDIÓ

Kitört a pánik a levegőben: tűz ütött ki a repülőgépen

Egy külső akkumulátor, powerbank okozta az incidenst. A repülőgépen lévő utasok közül szerencsére senki nem sérült meg, de hatalmas volt a pánik.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.19. 11:40
Tűz ütött ki a repülőgép utasterében, miután egy powerbank akkumulátora meghibásodott. Szerencsére nincsenek sérültek, azonban a pánik még ennek ellenére is hatalmas volt.

Lángra kapott az Air China repülőgépe - az utastérben robbant ki a tűz egy lítiumakkumulátor miatt Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Majdnem tragédia történt a repülőgép fedélzetén

Egy Szöulba tartó Air China-járatnak kényszerleszállást kellett végrehajtania Sanghajban, miután egy utas kézipoggyászában lévő lítiumakkumulátor lángra kapott és füsttel töltötte meg a kabint. A tűzeset a CA139-es járaton történt, amely a Hangzhou Xiaoshan repülőtérről indult 160 utassal és személyzettel. Az Air China közleménye szerint a felső csomagtartóban elhelyezett akkumulátor spontán meggyulladt. A személyzet gyorsan közbelépett, így szerencsére senki sem sérült meg. A gépet biztonsági okokból átirányították Sanghaj Pudong repülőterére, ahol délelőtt 11 óra körül biztonságosan leszállt. A járat utasait később egy másik géppel vitték tovább Szöulba - olvasható a New York Post cikkében.

A közösségi médiában terjedő videókon lángok és sűrű füst látható a csomagtartóból, miközben az utasok kiabálnak segítségért. A légiutas-kísérők porral oltókkal rohantak a tűz helyszínére, és utasították az embereket, hogy maradjanak ülve. Egy szemtanú elmondta, hogy robbanásszerű hang előzte meg a tüzet, majd hirtelen fellobbantak a lángok. A tűz néhány ülés feletti burkolatot megpörkölt, de a gép szerkezeti károsodást nem szenvedett.

A hatóságok szerint a tűz forrása egy külső akkumulátoros töltő (powerbank) lehetett, de a pontos márkát még nem erősítették meg. Ez az incidens csak egy a több lítiumakkumulátor-tűz közül, amelyek idén Ázsiában történtek. Májusban a China Southern Airlines egyik járata szintén visszafordult, miután egy fényképezőgép akkumulátora füstölni kezdett. Januárban pedig egy Air Busan gépen keletkezett tűz, amelyben hét ember megsérült.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) arra figyelmeztet, hogy a lítiumionos akkuk „termikus elszabadulás” jelensége miatt könnyen felmelegedhetnek és robbanhatnak, ha megsérülnek, túltöltődnek vagy víz éri őket.

Mivel ilyen akkumulátorok találhatók telefonokban, laptopokban, táblagépekben és power bankokban, a légitársaságok szigorúan korlátozzák szállításukat. A TSA például megtiltja, hogy az utasok nem beépített lítiumakkukat a feladott poggyászba tegyenek – azokat csak kézipoggyászban, korlátozott teljesítménnyel engedélyezik. Június 28-tól Kínában tilos olyan power bankot felvinni, amelyen nincs hivatalos biztonsági tanúsítvány, vagy amit visszahívtak. Hongkongban pedig már nem engedélyezett a power bank tárolása a felső rekeszben – azokat az ülés alá vagy a zsebekbe kell helyezni.

 

