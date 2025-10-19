Kitört a pánik a levegőben: tűz ütött ki a repülőgépen

Tűz ütött ki a repülőgép utasterében, miután egy powerbank akkumulátora meghibásodott. Szerencsére nincsenek sérültek, azonban a pánik még ennek ellenére is hatalmas volt.

Lángra kapott az Air China repülőgépe - az utastérben robbant ki a tűz egy lítiumakkumulátor miatt Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Majdnem tragédia történt a repülőgép fedélzetén

Egy Szöulba tartó Air China-járatnak kényszerleszállást kellett végrehajtania Sanghajban, miután egy utas kézipoggyászában lévő lítiumakkumulátor lángra kapott és füsttel töltötte meg a kabint. A tűzeset a CA139-es járaton történt, amely a Hangzhou Xiaoshan repülőtérről indult 160 utassal és személyzettel. Az Air China közleménye szerint a felső csomagtartóban elhelyezett akkumulátor spontán meggyulladt. A személyzet gyorsan közbelépett, így szerencsére senki sem sérült meg. A gépet biztonsági okokból átirányították Sanghaj Pudong repülőterére, ahol délelőtt 11 óra körül biztonságosan leszállt. A járat utasait később egy másik géppel vitték tovább Szöulba - olvasható a New York Post cikkében.

A közösségi médiában terjedő videókon lángok és sűrű füst látható a csomagtartóból, miközben az utasok kiabálnak segítségért. A légiutas-kísérők porral oltókkal rohantak a tűz helyszínére, és utasították az embereket, hogy maradjanak ülve. Egy szemtanú elmondta, hogy robbanásszerű hang előzte meg a tüzet, majd hirtelen fellobbantak a lángok. A tűz néhány ülés feletti burkolatot megpörkölt, de a gép szerkezeti károsodást nem szenvedett.

Fire breaks out in the overhead luggage bin on board Air China flight CA139 while flying between Hangzhou and Seoul.



It is understood that the cause of the fire was a lithium battery in a passenger's luggage spontaneously combusting.



The cabin crew contained the fire and the… pic.twitter.com/IV5LEYxIy5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

A hatóságok szerint a tűz forrása egy külső akkumulátoros töltő (powerbank) lehetett, de a pontos márkát még nem erősítették meg. Ez az incidens csak egy a több lítiumakkumulátor-tűz közül, amelyek idén Ázsiában történtek. Májusban a China Southern Airlines egyik járata szintén visszafordult, miután egy fényképezőgép akkumulátora füstölni kezdett. Januárban pedig egy Air Busan gépen keletkezett tűz, amelyben hét ember megsérült.

A Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) arra figyelmeztet, hogy a lítiumionos akkuk „termikus elszabadulás” jelensége miatt könnyen felmelegedhetnek és robbanhatnak, ha megsérülnek, túltöltődnek vagy víz éri őket.

Mivel ilyen akkumulátorok találhatók telefonokban, laptopokban, táblagépekben és power bankokban, a légitársaságok szigorúan korlátozzák szállításukat. A TSA például megtiltja, hogy az utasok nem beépített lítiumakkukat a feladott poggyászba tegyenek – azokat csak kézipoggyászban, korlátozott teljesítménnyel engedélyezik. Június 28-tól Kínában tilos olyan power bankot felvinni, amelyen nincs hivatalos biztonsági tanúsítvány, vagy amit visszahívtak. Hongkongban pedig már nem engedélyezett a power bank tárolása a felső rekeszben – azokat az ülés alá vagy a zsebekbe kell helyezni.