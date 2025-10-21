RETRO RÁDIÓ

Kiderült: a budapestiek nem kérnek az LMBTQ-ból!

120 milliót égettek volna el Karácsonyék közösségi költségvetésből, de még hatszáz ember sem támogatta a „szivárványos közösségi teret”. Az LMBTQ nem annyira fontos a budapestieknek, hogy szavazzanak rá.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 19:45
lmbtq Karácsony Gergely Budapest

Az LMBTQ támogatottsága Budapesten kifújt, ennyi volt, vége. Hiába a PR-gőzhenger, a kampány és a plakátok, a budapestiek látványosan nemet mondtak Karácsony Gergelyék legújabb ötletére. A nagy csinnadrattával beharangozott LMBTQI közösségi tér ötlete csúfosan megbukott: összesen 597 ember szavazott rá. És nem, ez nem elírás, a 600 támogató szavazat sem jött össze.

lmbtq
Az LMBTQ már nem érdekli a budapestieket Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A főváros 120 millió forintot költött volna a tervek szerint az LMBTQ közösségi térre,  a közösségi költségvetés keretén belül, amelyben bárki voksolhatott, aki akar, akár egy 14 éves is. Sőt, más városból is lehet szavazni a projektekre, nem ellenőrzik és nem kérik, hogy a szavazó budapesti legyen. Ennek ellenére a szivárványos projekt nemcsak hogy nem nyert, de a támogatottságát nagyítóval kellett keresni.

A projektet olyan szervezetek tolták, mint a Háttér Társaság, a Labrisz Leszbikus Egyesület és a Magyar LMBT Szövetség, de a lendület nem volt elég: a „biztonságos, befogadó LMBTQI tér” ötlete nem kellett a fővárosiaknak.

A főváros oldalán ennyi került kiírásra csupán: „Szavazólapra került, de nem nyert.” Ez azért csúfos. A budapestiek most látványosan jelezték: ők inkább másra költenék a pénzt, mint egy újabb identitáspolitikai projektre.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
