RETRO RÁDIÓ

Hátborzongató szimuláció mutatja, hogy mi történik az emberi testtel, amikor a víz alatt fulladozik

Tudósok figyelmeztetnek: ez történik a testtel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.21. 21:00
fulladás fulladásos halál tudomány

Rémálmok alapanyaga is lehetne az a videó, amelyet a Zack D Films néven futó tartalomgyártó tett közzé, akinek specialitása, hogy hátborzongató videókkal sokkolja nézőit. Egy ismét felkapottá vált videójában a fulladás témáját dolgozta fel, videójában megmutatja, hogy mi történik ilyenkor testünkkel.

Fulladás közben ez történik az emberi testtel. Illusztráció: Pexels
Fulladás közben ez történik az emberi testtel Illusztráció: Pexels

Az elmúlt időszakban több borzalmas témát is feldolgozott már, többek között „Mi történne, ha beszippantana egy feketelyuk”, vagy „Mit látnál, ha nem lennének szemeid”. Mindkét téma sokkolóan informatívnak bizonyult a 24 millió YouTube-követője számára.

A kisfilmben Zack elmagyarázza, milyen, ha vízbe fulladás következtében halunk meg. Egy valami biztos: egyáltalán nem kellemes érzés, ha a tüdő megtelik vízzel, habár elmondása szerint az áldozat többnyire békét érez, miközben a felszín alá süllyed.

„Ha víz alatti csapdába kerülsz, a tested az összes kis oxigénmolekulát fel fogja használni, amely a véredben van. De nagyjából egy perc múlva a mellkasod kitágul, és a légzőreflexed beindul, amely arra késztet, hogy belélegezz” – magyarázza Zack.

„A víz betör a tüdődbe, és azonnal megfullaszt. A tested összeomlik, miközben felszínre akarsz kerülni. De másodpercekkel később az agyad elkezd kikapcsolni. Aztán a tested is követi: abbahagyja a harcot, és békét fogsz érezni, miközben elsötétül minden” – folytatta.

„Csak néhány perc telik el levegő nélkül, de közben az agyad súlyos károsodást szenved. A tested közben egybeolvad a méllyel, súlytalanul zuhanva a sötét végtelenbe” – foglalta össze extrém költői módon, miközben a jelenség tudományos része is stimmel.

Az oxigénszint leesése okozza a fulladást

Az American Academy of CPR and First Aid kutatói elmagyarázták, hogy az emberek általánosságban három perc alatt vesztik el az eszméletüket, amikor elmerülnek a vízben, azonban a pontos időzítés főleg azon múlik, hogy mennyi idős vagy és milyen az egészségi állapotod, de a víz hőmérséklete sem mindegy – írja a ladbible.

„A víz bejut a légutakba, erre a test automatikusan visszatartja a lélegzetet, hogy megakadályozza a víz további bejutását. Ez az elsődleges fázis pillanatoktól egészen percekig is eltarthat” – állítja az amerikai intézet. 

„Amint az oxigénszint lezuhan, a test elkezd pánikolni, amely levegővétellel jár, így a víz belélegzése történik. A víz megtölti a tüdőket, amely megakadályozza az oxigéncserét, lecsökkentve az oxigénháztartást a vérben. Oxigén nélkül az agysejtek, a vese és a többi létfontosságú szerv is összeomlik. Ha folytatódik az oxigénmegvonás, a szív leállása halált okozhat, kivéve, ha gyorsan elsősegélyben részesülünk” – mondják a szakértők.

„A legtöbb áldozat az első fázisban teljesen képben van, hogy mi történik vele. Az ösztönös levegő-visszatartás megelőzheti a víz belélegzését, de a pánik azonnal a légzés összeomlásához vezet.”

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu