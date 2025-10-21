Hátborzongató szimuláció mutatja, hogy mi történik az emberi testtel, amikor a víz alatt fulladozik

Rémálmok alapanyaga is lehetne az a videó, amelyet a Zack D Films néven futó tartalomgyártó tett közzé, akinek specialitása, hogy hátborzongató videókkal sokkolja nézőit. Egy ismét felkapottá vált videójában a fulladás témáját dolgozta fel, videójában megmutatja, hogy mi történik ilyenkor testünkkel.

Fulladás közben ez történik az emberi testtel Illusztráció: Pexels

Az elmúlt időszakban több borzalmas témát is feldolgozott már, többek között „Mi történne, ha beszippantana egy feketelyuk”, vagy „Mit látnál, ha nem lennének szemeid”. Mindkét téma sokkolóan informatívnak bizonyult a 24 millió YouTube-követője számára.

A kisfilmben Zack elmagyarázza, milyen, ha vízbe fulladás következtében halunk meg. Egy valami biztos: egyáltalán nem kellemes érzés, ha a tüdő megtelik vízzel, habár elmondása szerint az áldozat többnyire békét érez, miközben a felszín alá süllyed.

„Ha víz alatti csapdába kerülsz, a tested az összes kis oxigénmolekulát fel fogja használni, amely a véredben van. De nagyjából egy perc múlva a mellkasod kitágul, és a légzőreflexed beindul, amely arra késztet, hogy belélegezz” – magyarázza Zack.

„A víz betör a tüdődbe, és azonnal megfullaszt. A tested összeomlik, miközben felszínre akarsz kerülni. De másodpercekkel később az agyad elkezd kikapcsolni. Aztán a tested is követi: abbahagyja a harcot, és békét fogsz érezni, miközben elsötétül minden” – folytatta.

„Csak néhány perc telik el levegő nélkül, de közben az agyad súlyos károsodást szenved. A tested közben egybeolvad a méllyel, súlytalanul zuhanva a sötét végtelenbe” – foglalta össze extrém költői módon, miközben a jelenség tudományos része is stimmel.

Az oxigénszint leesése okozza a fulladást

Az American Academy of CPR and First Aid kutatói elmagyarázták, hogy az emberek általánosságban három perc alatt vesztik el az eszméletüket, amikor elmerülnek a vízben, azonban a pontos időzítés főleg azon múlik, hogy mennyi idős vagy és milyen az egészségi állapotod, de a víz hőmérséklete sem mindegy – írja a ladbible.

„A víz bejut a légutakba, erre a test automatikusan visszatartja a lélegzetet, hogy megakadályozza a víz további bejutását. Ez az elsődleges fázis pillanatoktól egészen percekig is eltarthat” – állítja az amerikai intézet.