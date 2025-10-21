Hátborzongató szimuláció mutatja, hogy mi történik az emberi testtel, amikor a víz alatt fulladozik
Tudósok figyelmeztetnek: ez történik a testtel.
Rémálmok alapanyaga is lehetne az a videó, amelyet a Zack D Films néven futó tartalomgyártó tett közzé, akinek specialitása, hogy hátborzongató videókkal sokkolja nézőit. Egy ismét felkapottá vált videójában a fulladás témáját dolgozta fel, videójában megmutatja, hogy mi történik ilyenkor testünkkel.
Az elmúlt időszakban több borzalmas témát is feldolgozott már, többek között „Mi történne, ha beszippantana egy feketelyuk”, vagy „Mit látnál, ha nem lennének szemeid”. Mindkét téma sokkolóan informatívnak bizonyult a 24 millió YouTube-követője számára.
A kisfilmben Zack elmagyarázza, milyen, ha vízbe fulladás következtében halunk meg. Egy valami biztos: egyáltalán nem kellemes érzés, ha a tüdő megtelik vízzel, habár elmondása szerint az áldozat többnyire békét érez, miközben a felszín alá süllyed.
„Ha víz alatti csapdába kerülsz, a tested az összes kis oxigénmolekulát fel fogja használni, amely a véredben van. De nagyjából egy perc múlva a mellkasod kitágul, és a légzőreflexed beindul, amely arra késztet, hogy belélegezz” – magyarázza Zack.
„A víz betör a tüdődbe, és azonnal megfullaszt. A tested összeomlik, miközben felszínre akarsz kerülni. De másodpercekkel később az agyad elkezd kikapcsolni. Aztán a tested is követi: abbahagyja a harcot, és békét fogsz érezni, miközben elsötétül minden” – folytatta.
„Csak néhány perc telik el levegő nélkül, de közben az agyad súlyos károsodást szenved. A tested közben egybeolvad a méllyel, súlytalanul zuhanva a sötét végtelenbe” – foglalta össze extrém költői módon, miközben a jelenség tudományos része is stimmel.
Az oxigénszint leesése okozza a fulladást
Az American Academy of CPR and First Aid kutatói elmagyarázták, hogy az emberek általánosságban három perc alatt vesztik el az eszméletüket, amikor elmerülnek a vízben, azonban a pontos időzítés főleg azon múlik, hogy mennyi idős vagy és milyen az egészségi állapotod, de a víz hőmérséklete sem mindegy – írja a ladbible.
„A víz bejut a légutakba, erre a test automatikusan visszatartja a lélegzetet, hogy megakadályozza a víz további bejutását. Ez az elsődleges fázis pillanatoktól egészen percekig is eltarthat” – állítja az amerikai intézet.
„Amint az oxigénszint lezuhan, a test elkezd pánikolni, amely levegővétellel jár, így a víz belélegzése történik. A víz megtölti a tüdőket, amely megakadályozza az oxigéncserét, lecsökkentve az oxigénháztartást a vérben. Oxigén nélkül az agysejtek, a vese és a többi létfontosságú szerv is összeomlik. Ha folytatódik az oxigénmegvonás, a szív leállása halált okozhat, kivéve, ha gyorsan elsősegélyben részesülünk” – mondják a szakértők.
„A legtöbb áldozat az első fázisban teljesen képben van, hogy mi történik vele. Az ösztönös levegő-visszatartás megelőzheti a víz belélegzését, de a pánik azonnal a légzés összeomlásához vezet.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre