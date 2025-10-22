RETRO RÁDIÓ

3 csillagjegy ma könnyen bajba keveredhet, ha nem marad higgadt

Három csillagjegy számára ma különösen fontos a türelem és az önuralom, mert könnyen kiprovokálhatják a konfliktust. A napi horoszkóp szerint most a higgadtság az egyetlen, ami megmentheti őket a kellemetlen helyzetektől.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 07:00
horoszkóp csillagjegy asztrológia

2025. október 22-én a napi horoszkóp szerint a Skorpió Hold dominálja az égboltot, így az érzelmek, a szenvedély és az ösztönös megérzések veszik át az irányítást. A nap intenzív energiái mélyre visznek – felfedhetik a rejtett indulatokat, de ugyanakkor lehetőséget adnak a tisztulásra és a belső erő felismerésére is.

Napi horoszkóp: október 22.
Napi horoszkóp: október 22. Fotó: Cinemanikor /  Shutterstock

Napi horoszkóp: október 22.

Kos
A Skorpió intenzív energiái most kissé túl soknak tűnhetnek. Könnyen érezheti úgy, hogy mások manipulálni próbálják, de ha higgadt marad, gyorsan felismeri, ki érdemes a bizalmára. Egy séta vagy edzés segíthet levezetni a feszültséget.

Bika
Kifejezetten jól érzi magát ebben a mélyebb, érzelmes légkörben. Sőt, a Skorpió Hold akár egy új szerelem megjelenését is jelezheti. Most különösen vonzó, sőt népszerű is lehet. Hallgasson a szívére, mert jó irányba vezeti.

Ikrek
A környezetében zajló drámákból ma érdemes kimaradnia. Nézze kívülről az eseményeket, és inkább arra koncentráljon, hogy lezárja a hosszú hétvége előtti teendőket. Este egy könnyed beszélgetés barátokkal segíthet oldani a nap feszültségét.

Rák
Nagyon érzelmes napja lehet, és a megérzései ma szinte tévedhetetlenek. Hallgasson rájuk, különösen, ha egy kapcsolatban vagy döntéshelyzetben bizonytalan. Egy bensőséges beszélgetés most közelebb hozhat valakit a szívéhez.

Oroszlán
Feltörhet önben a féltékenység, vagy éppen más irigykedhet önre. Ne hagyja, hogy ez befolyásolja a kedvét. Ha sikerül kívül maradni az érzelmi viharokon, estére újra visszatalál belső erejéhez és önbizalmához.

Szűz
Ma jó az ön közelében lenni, a környezete számára stabil és megnyugtató támasz. A Skorpió Hold segíti, hogy érzelmi szinten is közelebb kerüljön másokhoz. Egy őszinte, bizalmas beszélgetés most gyógyító hatású lehet.

Mérleg
A Skorpió energiája anyagi területen hozhat jó híreket. Lehet egy kedvező fordulat, ajánlat vagy pénzügyi lehetőség a láthatáron. Most érdemes higgadtan, megfontoltan reagálnia – a jó döntésekhez ma különösen tisztán lát.

Skorpió
Elemében van, erős, magabiztos, és minden helyzetben érzi, mikor kell cselekedni. Csak arra ügyeljen, hogy ne essen túlzásokba: a saját ereje most bőven elég, nem kell másokat irányítani. Estére mély elégedettséget érezhet.

Nyilas
Gyorsan és hatékonyan lezárja a kötelező feladatokat, utána pedig már csak a kikapcsolódásra vágyik. Estére mindenképpen menjen társaságba, a jó hangulat garantált, és akár új ismeretséggel is gazdagodhat.

Bak
Már a közelgő pihenés gondolata is megnyugtatja. A Skorpió Hold segíti a belső elmélyülést. Most igazán jólesik kicsit befelé figyelni, vagy csak otthon lenni szeretteivel. A nyugalom most a legjobb feltöltődés.

Vízöntő
Nagyszabású terveken jár az esze, és ezek nem is alaptalan álmok. A Skorpió Hold segít a mély megértésben, a Neptunusz pedig inspirációt ad hozzá. Érdemes lejegyeznie a gondolatait, később még sokat profitálhat belőlük.

Halak
A Neptunusz visszalépése a jegyébe felerősíti a megérzéseit és a spirituális oldalát. Érdemes odafigyelnie az álmaira, jelekre, most valóban üzenhetnek valamit. A nap végén engedje el magát, és hagyja, hogy a csend gyógyítson.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu