3 csillagjegy ma könnyen bajba keveredhet, ha nem marad higgadt
Három csillagjegy számára ma különösen fontos a türelem és az önuralom, mert könnyen kiprovokálhatják a konfliktust. A napi horoszkóp szerint most a higgadtság az egyetlen, ami megmentheti őket a kellemetlen helyzetektől.
2025. október 22-én a napi horoszkóp szerint a Skorpió Hold dominálja az égboltot, így az érzelmek, a szenvedély és az ösztönös megérzések veszik át az irányítást. A nap intenzív energiái mélyre visznek – felfedhetik a rejtett indulatokat, de ugyanakkor lehetőséget adnak a tisztulásra és a belső erő felismerésére is.
Napi horoszkóp: október 22.
Kos
A Skorpió intenzív energiái most kissé túl soknak tűnhetnek. Könnyen érezheti úgy, hogy mások manipulálni próbálják, de ha higgadt marad, gyorsan felismeri, ki érdemes a bizalmára. Egy séta vagy edzés segíthet levezetni a feszültséget.
Bika
Kifejezetten jól érzi magát ebben a mélyebb, érzelmes légkörben. Sőt, a Skorpió Hold akár egy új szerelem megjelenését is jelezheti. Most különösen vonzó, sőt népszerű is lehet. Hallgasson a szívére, mert jó irányba vezeti.
Ikrek
A környezetében zajló drámákból ma érdemes kimaradnia. Nézze kívülről az eseményeket, és inkább arra koncentráljon, hogy lezárja a hosszú hétvége előtti teendőket. Este egy könnyed beszélgetés barátokkal segíthet oldani a nap feszültségét.
Rák
Nagyon érzelmes napja lehet, és a megérzései ma szinte tévedhetetlenek. Hallgasson rájuk, különösen, ha egy kapcsolatban vagy döntéshelyzetben bizonytalan. Egy bensőséges beszélgetés most közelebb hozhat valakit a szívéhez.
Oroszlán
Feltörhet önben a féltékenység, vagy éppen más irigykedhet önre. Ne hagyja, hogy ez befolyásolja a kedvét. Ha sikerül kívül maradni az érzelmi viharokon, estére újra visszatalál belső erejéhez és önbizalmához.
Szűz
Ma jó az ön közelében lenni, a környezete számára stabil és megnyugtató támasz. A Skorpió Hold segíti, hogy érzelmi szinten is közelebb kerüljön másokhoz. Egy őszinte, bizalmas beszélgetés most gyógyító hatású lehet.
Mérleg
A Skorpió energiája anyagi területen hozhat jó híreket. Lehet egy kedvező fordulat, ajánlat vagy pénzügyi lehetőség a láthatáron. Most érdemes higgadtan, megfontoltan reagálnia – a jó döntésekhez ma különösen tisztán lát.
Skorpió
Elemében van, erős, magabiztos, és minden helyzetben érzi, mikor kell cselekedni. Csak arra ügyeljen, hogy ne essen túlzásokba: a saját ereje most bőven elég, nem kell másokat irányítani. Estére mély elégedettséget érezhet.
Nyilas
Gyorsan és hatékonyan lezárja a kötelező feladatokat, utána pedig már csak a kikapcsolódásra vágyik. Estére mindenképpen menjen társaságba, a jó hangulat garantált, és akár új ismeretséggel is gazdagodhat.
Bak
Már a közelgő pihenés gondolata is megnyugtatja. A Skorpió Hold segíti a belső elmélyülést. Most igazán jólesik kicsit befelé figyelni, vagy csak otthon lenni szeretteivel. A nyugalom most a legjobb feltöltődés.
Vízöntő
Nagyszabású terveken jár az esze, és ezek nem is alaptalan álmok. A Skorpió Hold segít a mély megértésben, a Neptunusz pedig inspirációt ad hozzá. Érdemes lejegyeznie a gondolatait, később még sokat profitálhat belőlük.
Halak
A Neptunusz visszalépése a jegyébe felerősíti a megérzéseit és a spirituális oldalát. Érdemes odafigyelnie az álmaira, jelekre, most valóban üzenhetnek valamit. A nap végén engedje el magát, és hagyja, hogy a csend gyógyítson.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre