Meglepő előnyök: ezért jó a sötétben zuhanyzás a szakértők szerint

Valószínűleg sokan hallottak már a gyertyafényes, relaxáló fürdőről, most pedig egyre többen szeretnék ugyanezt a hangulatot megteremteni zuhanyzás közben is. Az esti, azaz a sötétben zuhanyzás egyik híve Dr. Aragona Giuseppe háziorvos, a Prescription Doctor orvosszakértője.

Így segít a sötétben zuhanyzás az ellazulásban / Illusztráció: Pexels

Ezért ajánlják a sötétben zuhanyzást a szakértők:

Az esti zuhanyzás fő előnye, hogy a nap folyamán a testünk és a hajunk levegőben található allergéneket és irritáló anyagokat, valamint szennyeződéseket és koszt gyűjthet össze, különösen a nyári hónapokban, amikor pollen, vegyi anyagok és izzadság is jelen van

- nyilatkozta az egészségügyi szakember.

A háziorvos hozzátette, hogy ha zuhanyzás nélkül fekszünk le aludni, akkor ezek az anyagok átkerülnek az ágyba és az ágyneműre, ami nemcsak koszos ágyneműt és az éjszakai allergiás tüneteket segíthető elő, hanem viszkető és száraz bőrt is okozhat, valamit arcbőrproblémákhoz, például pattanásokhoz vezethet a nappali olajokkal és szennyeződésekkel teli lepedők és párnahuzatok miatt.

Mindezek fényében egyre népszerűbbé válik az úgynevezett sötétben zuhanyzás, amely pontosan azt jelenti, amit a neve is sugall.

A korai reggeli zuhannyal ellentétben, amely általában világos, energizáló, és a tisztálkodásra, valamint a test felébresztésére összpontosít, a sötét zuhanyzás egyfajta rituálé az idegrendszer számára. A fények tompításával vagy teljes lekapcsolásával egy érzékszervi burkot hozunk létre, amely jelzi a testnek, hogy ideje ellazulni. És mi jár kéz a kézben az ellazulással? A stressz csökkenése

- mondta Nidhi Pandya, NAMA-tanúsítvánnyal rendelkező haladó ájurvédikus szakember.

„A sötétben zuhanyzás utáni ellazult állapot pedig megkönnyítheti az elalvást is" - állítja Dr. Allie Hare, a londoni Royal Brompton Kórház alvásgyógyászati szakorvosa.

Az alvással kapcsolatban a kutatások kimutatták, hogy a lefekvés előtti meleg zuhany vagy fürdő javíthatja az alvás minőségét, és csökkentheti az elalváshoz szükséges időt. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy a meleg zuhany hatására csökken a test belső hőmérséklete, ami az elalvás egyik kulcsfontosságú jelzése

- nyilatkozta alvásgyógyászati szakorvos.