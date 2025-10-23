RETRO RÁDIÓ

Parazita jutott a szemébe zuhanyzás közben: szeme világáért küzd a tinédzser

A 19 éves, Grace Jamison, zuhanyzás közben élt át egy rémisztő élményt. Egy parazita beágyazódott a szaruhártyájába, ami miatt elkezdett megvakulni, és mindkét szemében, valamint a fejében erős fájdalmat érzett.

Metropol
2025.10.23. 09:30
A 19 éves lány most szembesül azzal a félelmetes ténnyel, hogy látása veszélybe került, miután egy ritka parazita jutott a szemébe, mindez azért, mert kontaktlencsét viselt zuhanyzás közben.

Kontaktlencsét használt zuhanyzás közben, megfertőzte egy parazita a fiatal lányt
Ritka parazita támadta meg a 19 éves lány szemét, majdnem megvakult

Grace Jamison nemrég osztotta meg történetét a közösségi médiában, és augusztusban acanthamoeba keratitisszel diagnosztizálták, ez egy olyan állapot, amelyet mikroszkopikus amőbák okoznak, melyek beágyazódnak a szaruhártyába. Elmagyarázta, hogy az acanthamoeba tipikusan vízforrásokban található, például tavakban, kutakban, de még a zuhanyvízben is, valamint porban és földben.

Bár bárki elkaphatja a fertőzést, a kontaktlencsét viselők különösen veszélyeztettettek, ha nem követik a javasolt higiéniai szabályokat.

A Dominikai Köztársaságban éltem, és zuhanyoztam a kontaktlencséimmel, a víz ott nem túl tiszta, és acanthamoebát tartalmazott

- mondta Grace egy TikTok videóban.

A fiatal lány figyelmeztetett mindenkit arra is, hogy a fertőzés úszás vagy alvás közbeni kontaktlencse-viselés során is elkapható. A kezelés intenzív és fájdalmas, tette hozzá a 19 éves lány. Grace elmondása szerint most minden harminc perc és egy óra között gyógyszeres szemcseppet kell használnia, némelyik tartalmaz úszómedencékhez használt fertőtlenítőszert és egyéb vegyi anyagokat a parazita elpusztítására.

A folyamat várhatóan hat hónaptól egy évig tart, és további kezelésekre lesz szükség, hogy orvosolják a parazita által már okozott hegesedést és károsodást.

Az acanthamoeba tünetei elég brutálisak, rengeteg szemfájdalom, fejfájás [...] vakságot, homályos látást okoz [...] nagyon, nagyon nehéz együtt élni vele

- mondta Grace.

A kihívások ellenére Grace a saját tapasztalatait használja fel arra, hogy felhívja a figyelmet a kontaktlencse-viselés biztonságára. Másokat is arra ösztönöz, hogy tartsák be az egyszerű óvintézkedéseket - írja a Mirror.

Kérlek, moss kezet, mielőtt kiveszed vagy behelyezed a lencséidet. Tisztítsd ki a folyadékot minden használat után, és cseréld le. Ne aludj bennük, ne ússz bennük, ne zuhanyozz bennük

- figyelmeztet mindenkit Grace.

