Parazita jutott a szemébe zuhanyzás közben: szeme világáért küzd a tinédzser
A 19 éves, Grace Jamison, zuhanyzás közben élt át egy rémisztő élményt. Egy parazita beágyazódott a szaruhártyájába, ami miatt elkezdett megvakulni, és mindkét szemében, valamint a fejében erős fájdalmat érzett.
A 19 éves lány most szembesül azzal a félelmetes ténnyel, hogy látása veszélybe került, miután egy ritka parazita jutott a szemébe, mindez azért, mert kontaktlencsét viselt zuhanyzás közben.
Ritka parazita támadta meg a 19 éves lány szemét, majdnem megvakult
Grace Jamison nemrég osztotta meg történetét a közösségi médiában, és augusztusban acanthamoeba keratitisszel diagnosztizálták, ez egy olyan állapot, amelyet mikroszkopikus amőbák okoznak, melyek beágyazódnak a szaruhártyába. Elmagyarázta, hogy az acanthamoeba tipikusan vízforrásokban található, például tavakban, kutakban, de még a zuhanyvízben is, valamint porban és földben.
Bár bárki elkaphatja a fertőzést, a kontaktlencsét viselők különösen veszélyeztettettek, ha nem követik a javasolt higiéniai szabályokat.
A Dominikai Köztársaságban éltem, és zuhanyoztam a kontaktlencséimmel, a víz ott nem túl tiszta, és acanthamoebát tartalmazott
- mondta Grace egy TikTok videóban.
A fiatal lány figyelmeztetett mindenkit arra is, hogy a fertőzés úszás vagy alvás közbeni kontaktlencse-viselés során is elkapható. A kezelés intenzív és fájdalmas, tette hozzá a 19 éves lány. Grace elmondása szerint most minden harminc perc és egy óra között gyógyszeres szemcseppet kell használnia, némelyik tartalmaz úszómedencékhez használt fertőtlenítőszert és egyéb vegyi anyagokat a parazita elpusztítására.
A folyamat várhatóan hat hónaptól egy évig tart, és további kezelésekre lesz szükség, hogy orvosolják a parazita által már okozott hegesedést és károsodást.
Az acanthamoeba tünetei elég brutálisak, rengeteg szemfájdalom, fejfájás [...] vakságot, homályos látást okoz [...] nagyon, nagyon nehéz együtt élni vele
- mondta Grace.
A kihívások ellenére Grace a saját tapasztalatait használja fel arra, hogy felhívja a figyelmet a kontaktlencse-viselés biztonságára. Másokat is arra ösztönöz, hogy tartsák be az egyszerű óvintézkedéseket - írja a Mirror.
Kérlek, moss kezet, mielőtt kiveszed vagy behelyezed a lencséidet. Tisztítsd ki a folyadékot minden használat után, és cseréld le. Ne aludj bennük, ne ússz bennük, ne zuhanyozz bennük
- figyelmeztet mindenkit Grace.
