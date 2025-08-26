Fúróféreg fertőzött meg egy embert - 65 éve nem történt ilyen!

Az Egyesült Államokban egy borzalmas, húsevő parazitát észleltek, amely furcsa módon egy embert fertőzött meg.

Augusztus 25-én az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma megerősítette, hogy egy marylandi személyt megfertőzött ez a fájdalmas parazita. Ilyen esetre 1960 óta először került sor.

Andrew G. Nixon, a minisztérium szóvivője a lapnak elmondta, hogy a fertőzést egy olyan személynél észlelték, aki nemrég El Salvadorba utazott. Az esetet a Maryland állambeli Egészségügyi Minisztérium és az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) is vizsgálja.

Ez az első olyan emberi eset, amelyet utazással összefüggő, újvilági csavarféreg okozta myiasis (légylárvák által kiváltott parazitafertőzés) idézett elő az Egyesült Államokban, egy járvány sújtotta országból.

Az újvilági csavarféreg, vagy másnéven fúróféreg az utóbbi években Dél-Amerikából észak felé terjed. A nőstény légy a szaporodáshoz melegvérű állatokra rakja le petéit. A lap arról számolt be, hogy ezek a legyek ritkán fertőznek meg embereket, lárváik jellemzően haszonállatokban, például szarvasmarhákban fejlődnek ki.

Colin Woodall, a National Cattlemen's Beef Association vezérigazgatója elmondta:

A lárva pontosan azt teszi, amit a neve is sugall. Belefúródik a szarvasmarháink húsába, és lényegében belülről kifelé eszi meg az állatot. Ez egy szörnyű parazita.

A fájdalmas fertőzést általában nyílt sebek közelében rakott peték váltják ki, ahová a legyek lepetéznek. A kikelő lárvákat orvosi műtéttel távolítják el. Bár a fertőzés rendkívül kellemetlen, általában kezelhető és nem halálos, viszont kezelés nélkül komoly egészségügyi kockázatot jelent