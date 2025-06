Gusztustalan tényt közölt az orvos mindenkivel - több száz apró parazita mászik végig az arcunkon éjszaka

Éjszakánként ugyanis mikroszkopikus, nyolclábú élőlények, úgynevezett Demodex atkák mászkálnak az arcunkon – láthatatlanul, de annál aktívabban.

Ilyen esetekben tanácsos orvoshoz fordulni Fotó: Getty Images / Getty Stock Photo

Alejandra Perotti, a Readingi Egyetem gerinctelenekkel foglalkozó biológia professzora szerint ezek az atkák az alvás idején jönnek elő a pórusokból. Azt mondja, ilyenkor boldogan mászkálnak, párzanak és „látogatják a rokonaikat” az arcunkon, de amint felébredünk, visszahúzódnak a bőrbe. Bár elsőre hátborzongatónak hangzik, az emberi test és ezek az élőlények egyfajta együttélésben léteznek. Az atkák ugyanis a faggyúmirigyek váladékával táplálkoznak, és ezzel tulajdonképpen tisztítják a bőrünket - írja az Unilad.

Cserébe a testünk melatonint kínál nekik, amely nemcsak az alvási ciklusunkat szabályozza, hanem számukra is energiaforrást jelent. Az evolúció során már az UV-sugárzásnak is ellenállóvá váltak, így nappal is képesek túlélni a bőr felszínén.

Dr. Dan Friederich amerikai orvos arra is felhívta a figyelmet, hogy ezek az élőlények sokszor háziállataink révén kerülnek közelebb hozzánk. Azt állítja, sokszor már egy pillantásból látja, ha valaki a kutyájával alszik: ilyenkor gyakran talál ilyen parazitákat a szempillákon. Mint mondta, az első kérdése ilyenkor mindig az:

Ön együtt alszik a kutyájával éjszakánként?

Bár ezek az atkák többnyire ártalmatlanok, időnként irritációt okozhatnak. Ilyen esetekben tanácsos orvoshoz fordulni vagy egyszerűen elhagyni az éjszakai állatsimogatást. Mert bár észre sem vesszük őket, ezek az apró lények mindennap velünk vannak – különösen álmunkban.