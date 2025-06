Riasztóan megemelkedett az új Covid-variáns-fertőzöttek száma

Egy új Covid-variáns, az NB.1.8.1 aggodalomra ad okot a szakértők körében, miután az elmúlt hónapokban jelentős növekedést mutatott a fertőzések és kórházi kezelések számában világszerte. A variánst először 2025. január 22-én azonosították, és jelenleg a WHO „megfigyelés alatt álló” státuszba sorolja. Bár a kockázatot egyelőre alacsonynak minősítik, a vírus már több mint 10 országban megjelent, és Hongkongban, valamint Kínában már domináns törzzsé vált – írja a Mirror.

Egy új Covid-variáns, az NB.1.8.1 aggodalomra ad okot a szakértők körében – Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

Az Egyesült Államok járványügyi központja (CDC) szerint a vírus terjedése már több államot érint, például New Yorkot, Kaliforniát és Ohiót. Európában és Ázsiában, köztük népszerű nyaralóhelyeken is – például Thaiföldön, a Maldív-szigeteken és Egyiptomban – egyre több esetet regisztrálnak. Ennek ellenére a WHO jelenleg nem javasolja az utazási vagy kereskedelmi korlátozásokat.

A variáns az Omikron egyik újabb leszármazottja, és virológusok szerint olyan mutációkkal rendelkezik, amelyek révén hatékonyabban fertőzheti meg a sejteket.

Előfordulhat, hogy a NB.1.8.1 variánssal fertőzött személy nagyobb valószínűséggel adja tovább a vírust másoknak

– mondta Lara Herrero professzor. Ugyanakkor hozzátette: eddig nem figyeltek meg súlyosabb lefolyást, mint más Omikron-alvariánsok esetében.

A tünetek továbbra is a jól ismert koronavírusjegyeket mutatják: torokfájás, fáradtság, láz, köhögés, izomfájdalmak és orrdugulás, de egyes esetekben emésztőrendszeri panaszok is előfordulhatnak. A WHO jelentése szerint a jelenleg engedélyezett vakcinák továbbra is hatásosak a súlyos és tünetes megbetegedések ellen, és arra kérik az országokat, hogy tartsák fenn az oltási programokat.

Bár a járvány alakulása újra emlékeztet a korábbi hullámokra, a WHO szerint nincs ok pánikra. A szervezet arra ösztönzi az országokat, hogy alkalmazkodjanak a változó helyzethez, és használják ki a pandémia alatt kidolgozott egészségügyi rendszereket a légzőszervi betegségek hatékony kezelésére.