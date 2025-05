Új, fertőző COVID-törzs csapott le – ezeket a tüneteket figyeld

A WHO figyelmeztetést adott ki az új NB.1.8.1 Covid-variáns gyors terjedése miatt, amely már három népszerű nyaralóhelyen is jelen van. Egy virológus szakértő szerint a variáns a korábbiaknál hatékonyabban képes fertőzni, ezért különös figyelmet igényel.

A új covid támadja az immunrendszert.

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A (Illusztráció)

A WHO szerint az NB.1.8.1 jelű variáns jelenleg a globális fertőzések több mint 10 százalékáért felelős, és „megfigyelés alatt álló variánsként” jelölték meg. 2025 áprilisának végére a beküldött szekvenciák 10,7%-át tette ki – ez drámai növekedés a négy héttel korábbi 2,5%-hoz képest. Már most ez a domináns törzs Hongkongban és Kínában. Lara Herrero professzor, a Griffith Egyetem virológusa elmondta, hogy az NB.1.8.1 több mutációja miatt hatékonyabban képes megfertőzni a sejteket és könnyebben is terjedhet.

Hozzátette:

Egy NB.1.8.1-gyel fertőzött személy nagyobb eséllyel adhatja tovább a vírust másoknak, mint korábbi variánsok esetében. Úgy tűnik, részben ki tudja kerülni a korábbi fertőzések vagy az oltások által nyújtott védelmet is.

A covid ezen formájával is meg kell küzdenünk.

Fotó: Wavebreak Media LTD / freepik.com / Illusztráció

Ugyanakkor egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy az új törzs súlyosabb megbetegedést okozna, mint a korábbi változatok, írja a The Mirror. A tünetei az Omikronhoz hasonlítanak: torokfájás, fáradtság, láz, enyhe köhögés, izomfájdalmak és orrdugulás a leggyakoribbak, de egyes esetekben emésztőrendszeri panaszok is jelentkezhetnek. A WHO legfrissebb jelentése szerint az új variánst már kimutatták Ausztráliában, az Egyesült Államokban, valamint valószínűleg az Egyesült Királyságban is. A legnagyobb esetszámot a Kelet-Mediterráneumban – ide tartozik például Egyiptom – és Délkelet-Ázsiában regisztrálták, különösen Thaiföldön és a Maldív-szigeteken.

A jelentés kiemeli:

A SARS-CoV-2 továbbra is evolúciós folyamatban van. 2025 januárja és májusa között jelentős változások történtek a variánsok dominanciájában. Április közepétől az NB.1.8.1 aránya folyamatosan növekszik.