Három ősi kínai gyógymód, ami az egész testedre hat!

Elég volt a gyógyszerekből? Egyre többen fordulnak vissza az ősi hagyományokhoz – köztük a hagyományos kínai orvosláshoz, amely nem a tüneteket, hanem azok gyökerét keresi – írja a New York Post. Egy szakértő szerint a nyugati orvoslás csak „felmossa a vizet a padlón”, míg a keleti „megkeresi, hol csöpög a csap” – azaz, miért alakul ki a probléma. A kínai orvoslás holisztikus szemlélete a test egyensúlyára, a megelőzésre és a természetes összetevőkre épül. Most megnézhetünk három klasszikus gyógynövényét, amelyek nemcsak keleten, hanem világszerte egyre népszerűbbek. Persze vannak esetek, amikor elkerülhetetlen orvoshoz fordulni és gyógyszert szedni!

Fotó: Pexels/Maksim Goncharenok

Gyömbér – A mindenes fűszer

A gyömbért évezredek óta használják Indiában és Kínában. Ez a fűszer nemcsak a konyhában csodafegyver, hanem az egészség megőrzésében is. Segít az emésztési zavarokon, puffadáson, hányingeren, sőt, még a fejfájáson is. A benne található gingerol nevű vegyület gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatású. Egyesek szerint még a kalóriaégetést is segíti – így a fogyókúrázók titkos fegyvere is lehet.

Angelica sinensis – A női ginzeng

Ez az ánizsillatú gyógynövény a petrezselyemfélék családjába tartozik, és a női hormonháztartás kiegyensúlyozására használják Kínában évszázadok óta. Javítja a vérkeringést, szabályozza a menstruációt, enyhíti a görcsöket, és segíthet a hormonális problémák kezelésében – többek közt a PCOS, az endometriózis és fájdalmas ciklusok esetén is.

Egyénre szabott gyógynövénykeverékek – A ciklus egyensúlya

A kínai orvoslás nem dobozokban gondolkodik, hanem mintázatokban. Azaz nem csak az számít, mi fáj, hanem, hogy milyen testi-lelki állapot húzódik a tünetek mögött. Szakértők szerint a cikluszavarok, görcsök, fáradékonyság vagy PMS hátterében lehet a Qi (életerő) blokkoltsága, hőfelhalmozódás vagy szervi egyensúlyhiány. A megoldás? Egyénre szabott gyógynövény-kombinációk, amelyek a hormonrendszert, a vérkeringést és a belső energiákat is támogatják.