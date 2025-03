Menopauza 40 felett: tünetek és kezelési lehetőségek

A tünetek teljes egészében megegyeznek, a különbség csupán annyi, hogy jóval korábban, akár évtizedekkel előbb jelentkeznek, amikor még nem lenne itt az ideje – írja a Fanny magazin.

Milyen jelei vannak?

A korai menopauzát a perimenopauza előzi meg, amikor a petefészkek a szokásosnál kevesebb ösztrogén és progeszteron hormont termelnek.

– Ezután következik be a korai menopauza, amikor már 12 hónapja nincs menstruáció. A változások hatással vannak az egész testre: csökkenhet a nemi vágy, hőhullámok vagy éjszakai izzadások jelentkezhetnek, menstruációs zavartok léphetnek fel, jellemzőek a hangulatváltozások, például ingerlékenység, szorongás vagy depresszió, alvási problémák vagy álmatlanság és előfordulhat hüvelyszárazság, ami fájdalmat okozhat szexuális együttlét közben. Gyakori lehet a húgyúti fertőzés, száraz bőr, szem- és szájszárazság, fejfájás, koncentrációs nehézségek, súlygyarapodás, hajhullás. Ha valaki ezeket a tüneteket tapasztalja, keresse fel nőgyógyászát, aki az alapos családi és kórtörténeti áttekintés után, kikérdezi páciensét a panaszairól, majd fizikai és kismedencei vizsgálatot végez. Ezt követi a vérvizsgálat, a hormonszintek ellenőrzésére céljából és a különféle állapotok kizárásárára, például pajzsmirigy-rendellenesség, illetve terhesség, melyek hasonló panaszokat okozhatnak. A korai menopauza jelentkezhet 40 éves korban, de akár korábban is, a harmincas éveikben – mondja dr. Lengyel Mária szülész-nőgyógyász szakorvos.

Miért történik?

A konkrét kiváltó okra csak nagyon ritkán derül fény, az azonban biztos, hogy számos egészségügyi állapot állhat a korai menopauza kialakulásának hátterében.

– Okozhatják bizonyos egészségügyi állapotok, például cukorbetegség, kromoszóma-rendellenességek, autoimmun betegségek – mint a reumatoid artritisz, Crohn-betegség vagy pajzsmirigy-betegség – krónikusfáradtság- szindróma vagy HIV-fertőzés is. Lehet kemoterápia vagy sugárkezelés következménye is, mert ezek károsíthatják a petefészkeket, ami miatt leáll a nemi hormonok termelése. Örökletes, ezért fontos a családi kórtörténet ismerete. Kutatások szerint a dohányzás is komoly befolyásoló tényező. Műtéti beavatkozás esetén, például, ha a méhet eltávolították, de a petefészkeket nem, akkor az átlagosnál korábban jelentkezik a menopauza, mivel ez a hormonok hirtelen csökkenését okozza. Akkor is nagyobb rá az esély, ha az első menstruáció 11 éves kor előtt jelentkezett. Sokszor azonban minden látható ok nélkül következik be ez a folyamat, ráadásul az utóbbi években egyre gyakoribb. Az is elképzelhető, hogy csak azért növekednek az esetszámok, mert manapság egyre több figyelmet kap ez a jelenség, és ezért többen mernek beszélni róla, ráadásul sokat fejlődött az orvostudomány, vannak megfelelő szakorvosok, akikhez fordulhatnak a betegek. Bizonyos kutatások azonban arra a következtetésre jutottak, hogy a modern életmód, a szennyezett ivóvizek és élelmiszerek egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre gyakoribb a korai menopauza, és ezt az is alátámasztja, hogy nemcsak hazánkban, de világszerte egyre növekszik az érintettek száma – tájékoztat a doktornő.