"Orvos vagyok, és ezt a 3 italt soha nem innám meg"

Egy orvos sürgős egészségügyi figyelmeztetést adott ki egyes italok miatt, amelyek rákot vagy akár demenciát is okozhatnak.

Az orvos szerint ezt a 3 italt érdemes távolról elkerülni, és az alternatívák felé nyitni. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Dr. Alessia Roehnelt, egy New Jerseyben praktizáló endokrinológus három olyan gyakori italt nevezett meg, amelyek jelentős károkat okozhatnak a szervezetben. Természetesen alternatívákat is hozott, amelyek felé érdemes nyitni, hiszen egészségünk is meg fogja hálálni.

Kapszulás kávék

A kapszulák belsejében általában darált kávébab vagy tealevelek vannak, de a probléma nem ezekkel van. Maga a kapszula egy műanyag gyűrűből áll, amit alufólia fed, belül pedig egy szűrőanyag borítja, ami főzés közben egyben tartja a kávét. Bár ez az eljárás kényelmesebb, mint a hagyományos kávéfőzés, Dr. Roehnelt szerint ez a módszer mikroműanyagok felhalmozódásához vezethet a folyadékban, és ezzel minden korty növeli a vegyi anyagoknak való kitettséget.

A mikro- és nanoműanyagok olyan apró műanyagdarabkák, amelyek kevesebb mint öt milliméter hosszúak, és képesek károsítani a DNS-t, valamint felhalmozódhatnak a létfontosságú szervekben.

A tudósok úgy vélik, hogy a mikroműanyagok növekvő mennyiségű fogyasztása az élelmiszerekkel és italokkal gyulladáshoz, valamint vastagbélrákhoz vezethet. Emellett egy 2025 márciusában közzétett tanulmány arra is rámutatott, hogy képesek felhalmozódni az emberi agyban, gyulladást és agykárosodást okozva, amely demenciához is vezethet.

A kapszulák helyett Dr. Roehnelt a francia prést vagy a hagyományos kotyogós kávéfőzőt ajánlja, mivel ezek nem igényelnek műanyag kapszulát a kávé lefőzéséhez.

Koffeinmentes kávé vagy tea

Az utóbbi években a koffeinmentes italok népszerűsége megnőtt, részben egészségügyi aggályok, részben életmódbeli preferenciák miatt. Dr. Roehnelt azonban úgy véli, hogy a koffeinmentes italok nem feltétlenül egészségesek, mivel sok esetben vegyi oldószerekkel készülnek.

Ezeket az oldószereket más termékek, például szójabab, fagylalt, instant tészta és pálmaolaj, feldolgozásakor is használják, hogy tisztítsák vagy fokozzák azok ízét. A kávé koffeinmentesítéséhez jellemzően metilén-kloridot vagy etil-acetátot alkalmaznak, hogy eltávolítsák a stimuláló hatást a szervezetre. Korábbi kutatások azonban kimutatták, hogy az ennek az anyagnak való kitettség növelheti a máj-, tüdő-, emlő-, agy- és leukémiás rák kialakulásának kockázatát, valamint idegrendszeri károsodást, májkárosodást, sőt akár halált is okozhat.