Megérkezett a nagy áprilisi kínai horoszkóp: elképesztő fordulatok jönnek a Sárkány havában

Patkány áprilisi kínai horoszkóp

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Patkány, számodra a Sárkány energiája csupa kedvező változást, jó fejleményt indít el. A Patkány az első és legokosabb a 12 kínai állatöv jegy közül, és a bölcsesség, kreativitás és találékonyság tulajdonságaival rendelkezik. Ezeket most remekül tudod kamatoztatni minden területen. Abban leszel szerencsés, amibe energiát fektetsz – ezt vedd nagyon komolyan, és csatornázd jól az energiáidat az áprilisi kínai horoszkóp szerint.

Fotó: Bruzák Noémi

Bivaly áprilisi kínai horoszkóp

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Az áprilisi kínai horoszkóp szerint nagyon jó hónap jön, de időnként csak kapkodod a fejed. Te a stabilitást szereted, és a Sárkány hava időnként túlságosan mozgalmas neked. Ugyanakkor mégsem fog nehezedre esni az alkalmazkodás, mert hamar rájössz, hogy csupa jó változás történik veled. A legfontosabbak a munkában = pénzügyekben, ebben határozottan szerencséd lehet! Most az a fontos, hogy felismerd, kik azok, akik segítenek, és kik azok, akik csak hátráltatnak téged. Válogasd meg jól a barátaidat!

Tigris áprilisi kínai horoszkóp

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

A Sárkány energiái számodra a szerencsét jelzik. A legkiemelkedőbb terület, ahova a legtöbb kedvező hatás irányul: a pénz. Ez pedig ugye egészen biztosan jó hír. A másik, hogy egész hónapban nagyon felfigyelnek rád, bármerre is jársz, bármit is csinálsz, és kitűnsz a tömegből. Nagyon erőteljes kisugárzásod van, és most nagyon népszerű és sikeres leszel – a szerelemben is.

Nyúl áprilisi kínai horoszkóp

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Te óvatos vagy és megfontolt, és most éppen azt kell megtanulnod a Sárkány havában, hogy elhagyd a komfortzónádat, és merj egy kicsit kockáztatni: most ugyanis hatalmasat nyerhetsz vele. Ez a „nyeremény” jelentheti azt, hogy sikerül tető alá hoznod valamit, amire már régóta vágysz. De azt is jelentheti, hogy kapsz valamilyen konkrét nyereményt. Arra viszont figyelned kell, hogy tartsd ezeket most magadban, mert lehetnek irigyeid!