Ennek a csillagjegynek hatalmas változás következik be az életében áprilisban a kínai horoszkóp szerint: mutatjuk, kire mi vár a Föld Sárkány hónapjában!

Ha egy mottót szeretnénk adni ennek az időszaknak, akkor ez „új, szerencsés kezdetek” lenne a legtalálóbb, hiszen duplázódnak a Sárkány szerencsés energiái. Ráadásul a Föld Sárkány havában járunk, ami különleges szerencse mellett még racionálissá is teszi a gondolkodást, és segít két lábbal a földön maradni.

Fotó: Bruzák Noémi

Patkány áprilisi kínai horoszkóp

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Bízz magadban és a meglátásaidban áprilisban. A hónap első fele olyan lehetőségeket és információkat hoz számodra, amelyek segítenek eljutni onnan, ahol most vagy, oda, ahol lenni szeretnél. Cselekedj tehát gyorsan, és ragadd meg az irányítást! A hónap második felében előfordulhat, hogy konfliktusba keveredsz néhány emberrel a különböző nézőpontjaitok miatt, de ne hagyd, hogy eltérítsenek az utadról. Viselj rózsakvarc medált, ami segít tisztán látni a körülötted zajló folyamatokat.

Szerencsés nap a szerelemnek: április 29.

A barátság szerencsés napja: április 30.

Szerencsés nap a karrierhez: április 17-18.

Bivaly áprilisi kínai horoszkóp

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Április első fele nem tartogat kiugró eseményeket, de ez a tökéletes alkalom arra, hogy a jóllétedre, a harmóniára, jó közérzetre összpontosíts testi-lelki szinten, új frizurát próbálj ki, és hagyd, hogy lelked lassan feltöltődjön. Érdekes élmények várnak április második felében. Ekkor lehet, hogy fel kell venned a kesztyűt, és küzdened: pozícióért, párkapcsolatért. Munkahelyen komoly rivális bukkanhat fel. Ne engedj utat neki. Tarts ki erősen és bízz magadban!

Szerencsés nap a szerelemnek: április 25.

A barátság szerencsés napja: április 14-15.

Szerencsés nap a karrierhez: április 17.

Tigris áprilisi kínai horoszkóp

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Az időszak eleje arról fog szólni, hogy légy türelmes, és várd meg, amíg megérkeznek az eredmények. Ha erre képes vagy a hónap első felében, akkor a második felében valami rendkívülire számíthatsz. A teremtő erőd, kreativitásod egész biztosan megnyilvánul. Bátran vállalj be egy kis kockázatot. Nem számít, hogy más mit mond. Most megvalósíthatod az álmaidat!

Szerencsés nap a szerelemnek: április 23

A barátság szerencsés napja: április 29

Szerencsés nap a karrierhez: április 27

Nyúl áprilisi kínai horoszkóp

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

A Sárkány havának első felében sok mindent átgondolsz és átértékelsz. Az események rábírnak, hogy kilépj a komfortzónádból, és arra késztetnek, hogy a a megszokott sémákon gondolkodj. A Sárkány havának második fele türelemre int, különösen, ha olyan kapcsolatban élsz, vagy van olyan személy az életedben, aki mérgező, toxikus hatással van rád. Most lesz erőd felszámolni ezt a kacsolódást. Viselj ametiszt gyűrűt vagy medált, hogy nyugodt és koncentrált maradj. Egy új életszakasz veszi kezdetét a hónap lezárultával.

Szerencsés nap a szerelemnek: április 27.

A barátság szerencsés napja: április 23.

Szerencsés nap a karrierhez: április 21.

Sárkány áprilisi kínai horoszkóp

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Áldás és jutalom: erre számíthatsz a Sárkány évének Sárkány havában. Minden számításod bejön, és nagy sikert fogsz aratni valamiben. Te vagy ennek az időszaknak az abszlút nyertese! Ha szeretnéd sokáig magad mellett tudni a szerencsét, akkor áramoltass vissza másoknak is a sok jóból, amit kapsz. Légy nagyvonalú azokkal, akik most nehézséggel küzdenek!

Szerencsés nap a szerelemnek: április 17

A barátság szerencsés napja: április 12

Szerencsés nap a karrierhez: április 13

Kígyó áprilisi kínai horoszkóp

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Most aztán igazán eljött az ideje, hogy picit magadra is koncentrálj! Időre van szükséged a gyógyuláshoz, különösen akkor, ha a múltban traumát szenvedtél el, akár családon belüli konfliktusok, vagy valami más miatt. Ha úgy érzed, hogy most a befelé fordulás tesz jót, akkor tedd azt. Ugyanez vonatkozik a szerelmi életedre is. Az idő begyógyítja a sebeket, és egy sor konfliktust megold most helyetted – de először hagynod kell, hogy kifejtse varázslatát.

Szerencsés nap a szerelemnek: április 30

A barátság szerencsés napja: április 12

Szerencsés nap a karrierhez: április 15

Ló áprilisi kínai horoszkóp

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Új irány: ez lesz a következő időszak mottója. Most nagyon merész ötleteid lesznek, és valamiben elhatározásra jutsz, amit az égi folyamatok segítenek. Nagyon jó és szerencsés időszak ez számodra, ráadásul nem szalad el veled a ló, hanem nagyon is a realitások talaján tudsz maradni. A Sárkány havának egyik nagy nyertese vagy.

Szerencsés nap a szerelemnek: április 17

A barátság szerencsés napja: április 18

Szerencsés nap a karrierhez: április 21

Kecske áprilisi kínai horoszkóp

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Kecske, a te energiád ebben a hónapban szorosan összefonódik a családodéval. Ez persze teljesen rendben van, mindaddig, amíg nincs toxikus személy köztük… Ne hagyd, hogy mások alakítsák a sorsodat! – ezt üzeni neked a Sárkány hava. A megfelelésvágy rendben van, ha egy ebédet főzöl valakinek, de nem akkor, ha a sorsodról, életedről van szó! Ha a Sárkány havának első felében kibírod a viharokat, április második fele az erő, a bátorság és az erős meggyőződés időszaka lesz. Mindenkinek megmutatod, milyen fából faragtak. De ami még ennél is fontosabb, te magad is rájössz, mi mindenre vagy képes!

Szerencsés nap a szerelemnek: április 19

A barátság szerencsés napja: április 27

Szerencsés nap a karrierhez: április 18-19

Majom áprilisi kínai horoszkóp

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Ez egy mesés időszak lesz számodra! Áldottnak, megújultnak és szerencsésnek fogod érezni magad, mert érzed, hogy a sors és a jó karma is a te oldaladon áll. Ha elhivatottnak érzed magad, keress új lehetőségeket és szerezz új barátokat ebben a hónapban. Hagyd magad tanulni és felfedezni! Ha képes vagy a fentiekre, akkor a hónap második fele anyagilag rendkívül jövedelmező lesz számodra. A hitelességed meg fogja nyerni a szíveket, és mások is követni fognak.

Szerencsés nap a szerelemnek: április 27

A barátság szerencsés napja: április 25

Szerencsés nap a karrierhez: április 23

Kakas áprilisi kínai horoszkóp

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Kakas, a Sárkány havának első fele a titkolózás ideje lesz számodra. A folyamatok mögött van valami, ami később körvonalazódik csak pontosan. Bízz az intuíciódban, hogy így is tudni fogod, mit kell tenned. És ha észreveszed a “vörös zászlókat”, ne hagyja figyelmen kívül azokat. A hónap második fele az aratás időszaka lesz. A kemény munka meghozza gyümölcsét.

Szerencsés nap a szerelemnek: április 29

A barátság szerencsés napja: április 28

Szerencsés nap a karrierhez: április 15

Kutya áprilisi kínai horoszkóp

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Kutya, tölts sok időt a szeretteiddel áprilisban. Ők lesznek a legnagyobb áldásod! Hagyd, hogy a szeretet, a törődés az öröm és a beteljesülés érzésével töltse el a szívedet! A hónap második felében felvillanyozódsz! Készülj fel arra, hogy stílusoddal, karizmáddal és önbizalmaddal bárkit az ujjad köré csavarhatsz, meggyőzhetsz, meghódíthatsz. Viselhetsz vörös színű kristályt is, például vörös jáspist, rubint, gránátot vagy valami mást, hogy mindezt a következő szintre emeld.

Szerencsés nap a szerelemnek: április 15

A barátság szerencsés napja: április 17-18

Szerencsés nap a karrierhez: április 21

Disznó áprilisi kínai horoszkóp

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

A Sárkány havának első felében tartsd a szemedet a célon! Ez meghatározza a jövődet. Most nincs itt az ideje, hogy lazíts, még egy picit ki kell tartanod. Ha betartod ezt, a hónap második fele csupa örömöt és szeretet hoz. Szerencsésnek és áldottnak fogod érezni magad. A pénzügyekben is bejönnek a terveid. Amikor ez megtörténik, fejezd ki háládat azzal, hogy segítesz másokon. Ez erősen fogja tartani a pozitivitás áramlását – írja az Astronet.

Szerencsés nap a szerelemnek: április 27

A barátság szerencsés napja: április 29

Szerencsés nap a karrierhez: április 15