A Kígyó hónapja sok csillagjegynek megváltás lesz

Május a Kígyó jegy uralma alá tartozik, ami komoly változásokat jelez - írja az astronet.hu.

Patkány

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Ebben a hónapban a szerencse neked fog kedvezni a szerelemben. Ne légy túl félénk vagy zárkózott! Te igazán lenyűgöző személyiség vagy, csak győzd le a kritikus éned, és azt a hajlamodat, hogy magaddal túl szigorú légy. Most igazán elemedben leszel, és ez a pozitív kisugárzás bevonzza számodra a szerelmet, a sikert, sőt, még a pénz áramlását is fokozza. Érdemes most akár egy picit kockáztatni is!

Bivaly

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Bízd rá magad az élet sodrására májusban! Azt fogod tapasztalni, hogy minden elrendeződik körülötted, anélkül, hogy te magad beleavatkoznál a folyamatokba. A természet feltölt energiával, ha szerencsét szeretnél bevonzani, viselj zöld ruhákat! Ha szingli vagy, akkor készülődik valami az életedben, de még nem mutatják meg magukat az éppen kibontakozó érzések, kapcsolódások… Légy türelmes!

Tigris

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Öveket becsatolni, mert most éles kanyarokat vesz az élet a kínai asztrológia szerint a Tigris szülöttének életében! Aggodalomra azonban semmi ok, mert ami meglepő, vagy váratlan, az bizony jó is lehet, ráadásul a jegy szülötteként te kimondottan bírod a gyűrődést. Csak annyit kell tenned, hogy ellen tartasz ennek a tendenciának, és lassítasz. Ezzel sok felesleges kanyartól megkíméled magad.

Nyúl

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Van valami furcsa a májusi energiákban számodra. Majdnem olyan lesz, mintha megtalálnád az életed párját, vagy álmaid állását… de aztán elbizonytalanodsz. Valahogy a másik ember lelke nincs annyira szinkronban a tieddel, mint várnád, és hiányoznak a jelek. A májusi kínai horoszkóp szerint a legjobb, amit tehetsz, ha kivársz!

Sárkány

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Május annyira mozgalmas lesz, hogy szinte levegőt venni is alig lesz időd! Szóval most kezdd el a felkészülést. A jegy szülöttei közül sokan egy csomó jó lehetőség elé néznek, de nem minden lehetőség egyenlően fontos, ezt ne felejtsd el. Legyél egy kicsit körültekintő, mielőtt választanál. Továbbá, ha kérsz valamit, azt ebben a hónapban teljesítik – mindaddig, amíg viszonylagos alázattal, kedvességgel kéred. Ha viszont követelsz, akkor falakba ütközöl.

Kígyó

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Vagy eltelik a hónap anélkül, hogy bármi különös esemény megakasztaná az idő múlását, vagy valami nagyon meglepő történik május harmadik hetében. Úgy tűnik, hogy a vagy/vagy szituáció valaki más miatt van, akinek a döntése jelentős hatással lesz az életedre. És még nem döntöttek rólad.

Ló

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Izgalmasan alakul a hónap! Egyrészt folyamataosan tapasztalod majd, hogy újabb és újabb ajtók nyílnak meg előtted, másrészt nem árt az elővigyázatosság sem. Május utolsó hetében történhet valami, ami kizökkent az addigi sikeres periódusból. De ezt meg tudod akadályozni, ez a horoszkóp olvasásának szépsége! Csak légy figyelmesebb.

Kecske

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Úgy tűnik, hogy a május eleje sok ásítozással telik, olyan unalmas lesz.. Semmi rendkívül fontos vagy emlékezetes nem fog történni. Használd ki ezt az időszakot. A nyugalom jó a pihenésre! Május második fele már egész más arcát mutatja. Akkor sok örömteli esemény lehet, ami hosszú távon is pozitív fordulatot ad az életednek.

Majom

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Hatalmi harcokat, pozícióért vívott küzdelmeket mutat a májusi kínai horoszkóp, akár a magánélet, akár a munka területén. Te ezekből győztesen kerülsz ki, ugyanakkor azt is megtanulod, hogy nem biztos, hogy minden harcot érdemes megvívni… A kínai horoszkóp azt is jelzi, hogy ebben a hónapban egy rokon házasodik meg, vagy valami más jelentős dolog történik az élet ezen területén.

Kakas

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Május hónapjában olyan eseményeket hoz eléd az élet, amik a könyörületesség, a békére törekvés témáit mutatják. Az is fontos, hogy valóban légy büszke a teljesítményedre. Ne hallgasd agyon, ha valami sikerült, de ne is kérkedj vele. Ha megtalálod ezekben az arany középutat, akkor kiegyensúlyozott kapcsolatokat és remek fejleményeket mutat a horoszkóp.

Kutya

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Május eleje viszonylag laza és rutinszerű lesz számodra. Lesznek bosszantó esetek néhány barátoddal/rokonoddal, de igazán semmi rendkívüli. Nem így a hónap második felében! Szerelmi életed területére áramlik új energia, és igazán sok boldogságot jelez! A pénz területén is ott ragyog a szerencse, úgyhogy készülj a legjobbakra!

Disznó

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Fantasztikusan alakul számodra a május! Nagyon sok pozitív fejleménynek örülhetsz, gyakrolatilag bármiben, amit fontosnak tartasz. Épp ezért, vagy ennek ellenére lesz nehézséged is, néhány irigy ember személyében. Elképzelhető, hogy a hátad mögött terjesztenek pletykákat. Figyelj oda te is arra, kiben bízol meg!