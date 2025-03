Hamarosan véget érhet a száj- és körömfájás járvány, néhány korlátozás azonban még érvényben marad!

A ragadós száj- és körömfájás a párosujjú patás állatok súlyos gazdasági károkat okozó, rendkívül fertőző betegsége. Annak érdekében, hogy ne tudjon tovább terjedni, a hatóság komoly korlátozásokat vezetett be, amik egy részét mostanra feloldották. Mutatjuk, hogy áll most a pénztárcánkat is érintő járvány!

Mutatjuk, hogy áll jelenleg a száj- és körömfájás járvány! (Fotó: Pexels)

Milyen korlátozások voltak eddig érvényben?

A járvánnyal érintett területeken bezártak a vágóhidak, megtiltották az élőállatok szállítását, bezárt a vadasparkok és az állatkertek egy része, de még a túraútvonalakon való sétálgatást is korlátozták. Nem véletlenül: ha elterjedt volna a vírus, az a jelenleginél sokkal nagyobb gazdasági károkat okozott volna! Nagyon megdrágult volna a sajt, a tej, bizonyos húsfélék és húskészítmények is.

Folyamatos kontroll alatt tartják a fertőzést

Mióta azonosították az első eseteket Kisbajcson, a hatóság folyamatosan vizsgálja, továbbterjed-e a veszélyes, gyógyíthatatlan vírus. A március eleji járványkitörés kapcsán összesen 45, úgynevezett kontaktgazdaságot vizsgáltak meg a szakemberek. A vizsgálatok mostanra zárultak le.

Így áll most a száj- és körömfájás járvány ellni küzdelem

A Nébih és a helyi hatóságok szakemberei befejezték a járvány kitörésével érintett kontaktgazdaságok mintavételeit – összesen 4973 mintát vettek. Szerencsére minden vizsgálat negatív eredménnyel zárult, így a kedvező járványügyi helyzet alapján az országos főállatorvos 2025. március 18-tól újabb korlátozások feloldásáról döntött. Többek között Győr-Moson-Sopron vármegyében – a kisbajcsi kitörés köré vont korlátozott terület kivételével – ismét engedélyezte a sertések, szarvasmarhák, juhok és kecskék belföldi technológiai mozgatását, valamint azonnali vágásra történő szállítását.

Milyen korlátozásokat oldottak fel?

A kedvező járványügyi helyzet alapján dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos úgy döntött, hogy