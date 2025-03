A száj- és körömfájást ötven év után először a Győr-Moson-Sopron vármegyei Kisbajcson, az állattelepen azonosították. A hatóságok azonnal megkezdték a szükséges intézkedéseket, és nemcsak ezt az állattelepet zárták le, hanem mindenütt, ahol a betegség tünetei jelentkeztek, az állatok megsemmisítését rendelték el, másutt pedig megelőző intézkedéseket tettek. A miniszterelnök személyesen ellenőrizte Kisbajcson az intézkedéseket.

Orbán Viktor azonnal a kisbajcsi állattelepre ment, amikor megtudta, hogy kitört a száj- és körömfájás járvány, hogy személyesen tájékozódjon és ellenőrizze a hatósági intézkedések betartását Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Van különbség a száj- és körömfájás és a kéz-láb-száj betegség között!

A száj- és körömfájás miatt mára már több állattelepet és állatkertet is be kellett zárni az országban. A vírus erősen ragályos, és elsősorban a párosujjú patásokat fenyegeti, de más állatokat is. Veszélyes a szarvasmarhára, a disznóra, a birkára és a kecskére, de a bivalyra, a szarvasra, az elefántra, sőt akár a sünre is. Éppen ezért kellett bezárni a győri állatkertet, nehogy az ott élő állatokhoz behurcolja valaki a vírust.

Most magányosak a győri állatkert zebrái, látogatók nincsenek bizonytalan ideig Fotó: Nagy Gábor

A kéz-láb-száj betegséget egy másik vírus okozza, semmi köze az állatok körében terjedő száj- és körömfájáshoz. A kéz-láb-száj betegség főleg kisgyermekeknél fordul elő. A hasonlóság annyi, hogy ezt is fertőző vírus okozza, ami a lázas állapot mellett a kézen, lábon és szájban folyadékkal megtelő kis hólyagocskákat eredményez. A kéz-láb-száj betegség elsősorban a bölcsődékben, óvodákban és általános iskolákban terjed gyorsan a gyerekek között, de a vírus még középiskolai kollégiumokban is megjelenhet. Általában a tizenévesek és a felnőttek már rendelkeznek immunitással a betegséget okozó vírusok egy részével szemben, ezért előfordulása ritkább. A betegség szezonális megjelenést mutat, főleg nyáron és kora ősszel fordul elő – írja a webbeteg.hu.

Akkor a száj- és körömfájást nem kaphatja el az ember?

A száj- és körömfájás ritka esetben, a beteg állattal történő közvetlen érintkezés esetén az embert is megfertőzheti, azonban nem okoz olyan súlyos tüneteket, mint az állatoknál, olyan a lefolyása, mint egy enyhébb influenza. A vírus a gyerekeknél és a felnőtteknél is hólyagot okozhat, ezt kísérheti enyhe rosszullét, láz és hányás is. Emberről emberre a vírus nem terjed.