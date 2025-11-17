Megdöbbentő helyen találták meg az eltűnt magyar nő holtestét

Két héten át keresték a túrázás közben eltűnt magyar nőt, akinek holttestére bukkanhattak rá Csanyikban a hétvégén. A demenciában szenvedő, 72 éves asszony korábban rendszeresen járt túrázni a férjével, ám eltűnése napján a nő egyedül indult útnak. Az elmúlt időszakban lázasan keresték az eltűnt asszonyt erdészek, vadászok, polgárőrök és rendőrök és számos önkéntes mentőcsapat tagjai – sokáig eredménytelenül.

Rendőri irányítás mellett keresték az eltűnt magyar nőt Fotó: Pixabay.com/Képünk illusztráció

Az eltűnt magyar nő hetekig nem került elő

Az nagyszabású keresés rendőri irányítás alatt zajlott drónok és keresőkutyák segítségével, és a Miskolci, valamint a Nyírbátori Készenléti Rendőrség drónkezelői is a helyszínen dolgoztak, köztük a Neptun és a Spider Mentőcsapat, az egri Hope Egyesület, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat, az ECHO Search and Rescue, valamint a Magyar Nemzeti Drónpilóták Egyesülete. A hosszan tartó és kiterjedt kutatás sokáig nem hozott áttörést, végül vasárnap késő délután a csanyiki lőtér közelében, egy nehezen megközelíthető szakadékban rábukkantak egy nő holttestére.

A rendőrség megerősítette, valóban találtak egy testet egy meredek, gyalogosan elérhető terepen. feltehetően a Csanyikban eltűnt 72 éves asszonyról van szó. Azonban a haláleset körülményeinek tisztázása és a hivatalos azonosítás továbbra is folyamatban van – írja a Boon.