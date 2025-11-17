Beköszön a tél: a héten leeshet az első hó is!

Az előttünk álló hét időjárását sarkvidéki légtömegek határozzák meg Európa-szerte, ami hidegfronttal és csapadékkal párosul. Mindezek együttesen eredményezik majd, hogy a novemberi őszbe egy kis tél is vegyül: a szokottnál érezhetően hidegebb levegő és a hullámzó hidegfronttal érkező csapadék megteremti az első hó lehullásának lehetőségét is.

A héten többször is adottak lesznek az időjárási körülmények ahhoz, hogy leessen az első hó

Fotó: Martin Lopez/Pexels/Illusztráció

Ekkor van rá a legnagyobb esély, hogy leesik az első hó

A köpönyeg.hu előrejelzése azt írja, hogy a fenti légköri viszonyok miatt a következő napok jóval téliesebbek lesznek, mint az eddigiek voltak. Olyannyira, hogy akár az idei első hó is megérkezhet, amire már kedd hajnalban jó esély mutatkozik: akkor ugyanis hazánk délnyugati tájain még marad annyi csapadék, hogy a magasan beáramló hideg levegő átmenetileg havas esővé, vagy hóeséssé alakítsa azt. Vagyis a Mecsekben élők például jó eséllyel találkozhatnak hóval már kedden! Nem ez lesz azonban az egyetlen hóeséshez ideális nap az előttünk álló héten.

Csütörtökön egy újabb csapadéktömb éri majd el a Kárpát-medence térségét, ráadásul mindez már egy sokkal komolyabb lehűléssel fog párosulni, ami

még a keddinél is ideálisabb körülményeket teremt az első hóhoz.

Hasonló lesz a helyzet pénteken is, ám akkor az ország magasabban fekvő pontjain, mint például a Bükkben már egy vékony rétegben meg is maradhat majd az esetlegesen lehulló hó.



A szánkókat azért még ne készítsük elő!

A meteorológusok azért azt leszögezték, hogy egyelőre csak beköszön a tél, aztán tovább is áll. Nem érdemes tehát kiadós, egész országot érintő havazásra számítani – csupán mutatóban kapunk valamennyit. Ellenben ha a jelenlegi időjárási folyamatok kitartanak a jövő hétig, úgy lehet, hogy hamarabb megérkezik a tél, mint azt gondoltuk volna.

A 2025–2026-os tél várhatóan keményebb lesz az átlagnál, különösen az északi féltekén, beleértve Magyarországot is, a gyengülő sarki örvény és a La Niña- jelenség hatása miatt. Az előrejelzések szerint a december és január lehet a leghidegebb időszak, tartós fagyokkal és hózáporokkal, amelyek nyomán drámai fűtési költségnövekedés is elképzelhető. Fontos tudni, hogy a meteorológiai előrejelzések változhatnak, így érdemes figyelni a további frissítéseket is.