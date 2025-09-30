Alig kezdődött az ősz, máris fehérbe borultak a Kárpátok – havazott Erdély szerte

Fehér erdők, havas hegyek – a szeptemberi Erdély úgy fest, mintha már karácsony közeledne. Havazott a Hargitán és a Fogarason is.
Havazott Erdélyszerte, több településen hétfő reggelre megérkezett az első hó. A webkamerák élőképei szerint több helyen is néhány centis hótakaró alakult ki: fehérbe borult a Madarasi Hargita, a Fogarasi-havasok a Bilea-tó környékén, a Páring-hegység, valamint a Kudzsiri-havasok.
A Meteoplus által megosztott felvételeken az is látszik, hogy a Radnai-havasok lábánál, Bukovinában, Suceava megyében is pilinkélt, szállingózott a hó hétfő reggel. Mintha a tél már most megelőzte volna az őszt.
Sűrű, fehér takaró borítja a hegyek erdeit és a környék településeit. Az oldal beszámolói szerint a Kárpátok teljes romániai vonalán megjelentek az első hópelyhek. Mintha Erdélybe egyszerre beköszöntött volna a tél, alig egy héttel azután, hogy az indián nyár melegét élveztük.
A Transzfogarasi út karbantartói arról számoltak be a helyi sajtónak hogy az első hó még nem okozott gondot a közlekedésben, de a Bilea-tó körzetében már hóekés járművek készülnek az utak tisztítására. Csúszásgátlót is szórnak, hiszen a következő napokban további havazásra számítanak.
A látvány egyszerre meglepő és gyönyörű: az Alpok után immár a Kárpátokba is megérkezett a tél első hírnöke.
Mint azt a Metropol már megírta, brutális hideg közelít és már fűteni is kell. Egyik napról a másikra le kellett cserélni a ruhatárunkat és van, ahol már a fűtést is bekapcsolták. Megterhelő hatással van a szervezetünkre az egyre hidegebb időjárás. A jövő héten 5 Celsius-fok alá is süllyedhet az éjszakai hőmérséklet.
