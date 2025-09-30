RETRO RÁDIÓ

Rohamosan változik az időjárás: Elfúj minket a szél ezen a napon

Durván felerősödik a szél, de nem csak emiatt kell aggódnunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 06:00
hőmérséklet időjárás szél

Ahogyan a Metropol korábban megírta, a héten már búcsút inthetünk a meleg időjárásnak. Egyre csökken a hőmérséklet, amely azt eredményezi, hogy 15 fok fölé nem nagyon kúszik majd fel a hőmérő higanyszála. Mutatjuk milyen lesz az időjárás a héten!

Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékleteket a keddi napon.
Időjárás: Mutatjuk a napi hőmérsékleteket a keddi napon. Forrás: köpönyeg.hu

Heti időjárás

 

Kedd

Bár időnként még kisüthet a nap kedden (főleg a Dunántúl délnyugati részén), azonban többnyire már a felhős időjárás lesz az uralkodó. Hűvösebb időjárást sodor felénk a felerősödő északkeleti szél is. Ennek következtében nem nagyon számíthatunk 15 fok feletti hőmérsékletre.

Szerda

Keletről megérkeznek a záporok a szerdai napon, amely változékony, borongós, igazi őszi napot eredményez majd. Reggel extra hideg, 1-7 fok körül alakul majd a hőmérséklet, amely délután maximum 12-17 fokra melegedhet fel.

Csütörtök

Csütörtökön sem lesz magasabb a hőmérséklet 15 foknál, folytatódik a hűvös, szeles és felhős időjárás. Hajnalban átlagosan 3 fok körül mérhetjük a hőmérsékletet - írja a köpönyeg.hu.

