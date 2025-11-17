Milliók intéznek mindent egy gombnyomással – Berobbant a Digitális Állampolgár

A Digitális Állampolgár alkalmazás egy év alatt tömegesen váltott ki papíralapú ügyintézést. A rendszer 2024. szeptemberi indulása óta közel 2,5 millió letöltést ért el. A felhasználók több mint 28 millió alkalommal léptek be állami rendszerekbe a mobilos hitelesítéssel, ami lényegében kiváltotta a jelszavas azonosítást. A szolgáltatásokat már nemcsak állami szervezetek, hanem piaci szereplők is integrálják: a magáncéges belépések száma néhány hónap alatt meghaladta a 600 ezret – írja a Világgazdaság.

Digitális Állampolgár alkalmazás Fotó: Csikiphoto/Shutterstock/Csikiphoto/Shutterstock

A funkciók köre az induláshoz képest csaknem megduplázódott. A tárhelyes üzenetek alkalmazásból történő elérése gyorsan elterjedt, több mint 800 ezer üzenetet nyitottak meg mobilon. A digitális aláírás térnyerése szintén gyors: egy év alatt több mint 1,2 millió dokumentum készült így. A rendszer webes felülete is elérhetővé vált, a két platform egységes ökoszisztémaként működik.

„A következő időszakban a legfontosabb mérföldkő az lesz, hogy a gépjármű-adásvétel életesemény teljes folyamatát el lehet majd intézni az alkalmazásban, de az offline funkciók bevezetését és az adattárca funkcióinak bővítését is említhetném – például az életkorral vagy élethelyzettel járó jogosultságok és kedvezmények igazolására is használható lesz a DÁP” – hangsúlyozta Both András, a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) Zrt. vezérigazgatója.

A hosszú távú víziónk az, hogy Európa élvonalába emeljük Magyarország digitalizációját – ennek a víziónak a Digitális Állampolgárság Program a keretrendszere, a Digitális Magyarország Ügynökségnek [DMÜ] és leányvállalatainak pedig az a feladatuk, hogy a Digitális Állampolgárság Programot megvalósítsák. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a DÁP nemcsak egy mobilalkalmazás vagy weboldal, hanem egy teljesen új államigazgatási működésmód, és egy olyan jövőkép, amelyben az állam magától értetődően, egyszerűen és emberien működik

– mondta Both András.

A program hosszú távú célja, hogy Magyarország digitalizációja európai élvonalba kerüljön. A Digitális Állampolgárság Program nem pusztán alkalmazás, hanem államigazgatási működésmódváltás. A háttérfolyamatokat, ügyfélszolgálati gyakorlatokat és kommunikációt is ehhez igazítják. A Digitális Magyarország Ügynökség feladata, hogy a szemléletet átültesse a teljes államigazgatási rendszerbe.