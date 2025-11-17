Milliók intéznek mindent egy gombnyomással – Berobbant a Digitális Állampolgár
A mobilos azonosítás és az elektronikus aláírás tömegesen terjed. A Digitális Állampolgár indulása óta közel 2,5 millió letöltést ért el.
A Digitális Állampolgár alkalmazás egy év alatt tömegesen váltott ki papíralapú ügyintézést. A rendszer 2024. szeptemberi indulása óta közel 2,5 millió letöltést ért el. A felhasználók több mint 28 millió alkalommal léptek be állami rendszerekbe a mobilos hitelesítéssel, ami lényegében kiváltotta a jelszavas azonosítást. A szolgáltatásokat már nemcsak állami szervezetek, hanem piaci szereplők is integrálják: a magáncéges belépések száma néhány hónap alatt meghaladta a 600 ezret – írja a Világgazdaság.
A funkciók köre az induláshoz képest csaknem megduplázódott. A tárhelyes üzenetek alkalmazásból történő elérése gyorsan elterjedt, több mint 800 ezer üzenetet nyitottak meg mobilon. A digitális aláírás térnyerése szintén gyors: egy év alatt több mint 1,2 millió dokumentum készült így. A rendszer webes felülete is elérhetővé vált, a két platform egységes ökoszisztémaként működik.
„A következő időszakban a legfontosabb mérföldkő az lesz, hogy a gépjármű-adásvétel életesemény teljes folyamatát el lehet majd intézni az alkalmazásban, de az offline funkciók bevezetését és az adattárca funkcióinak bővítését is említhetném – például az életkorral vagy élethelyzettel járó jogosultságok és kedvezmények igazolására is használható lesz a DÁP” – hangsúlyozta Both András, a Digitális Magyarország Ügynökség (DMÜ) Zrt. vezérigazgatója.
A hosszú távú víziónk az, hogy Európa élvonalába emeljük Magyarország digitalizációját – ennek a víziónak a Digitális Állampolgárság Program a keretrendszere, a Digitális Magyarország Ügynökségnek [DMÜ] és leányvállalatainak pedig az a feladatuk, hogy a Digitális Állampolgárság Programot megvalósítsák. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a DÁP nemcsak egy mobilalkalmazás vagy weboldal, hanem egy teljesen új államigazgatási működésmód, és egy olyan jövőkép, amelyben az állam magától értetődően, egyszerűen és emberien működik
– mondta Both András.
A program hosszú távú célja, hogy Magyarország digitalizációja európai élvonalba kerüljön. A Digitális Állampolgárság Program nem pusztán alkalmazás, hanem államigazgatási működésmódváltás. A háttérfolyamatokat, ügyfélszolgálati gyakorlatokat és kommunikációt is ehhez igazítják. A Digitális Magyarország Ügynökség feladata, hogy a szemléletet átültesse a teljes államigazgatási rendszerbe.
Magyarország jelenleg több kategóriában az EU-átlag felett teljesít hálózati infrastruktúrában. A Gigabit Magyarország Program a kimaradt területek felzárkóztatását célozza, ehhez kapcsolódnak a Digitális Megújulás Operatív Program új projektjei is.
A cél 2026-ra a mobilról intézhető legfontosabb ügytípusok teljes körű lefedése, valamint az igazolványok fizikai formájának kivezetése uniós szinten is.
Még egyszerűbbé válik az ügyintézés a Digitális Állampolgárnak köszönhetően
Azért is teszünk sokat a nemzetközi kapcsolataink fejlesztéséért, hogy a digitalizációban élen járó országok tapasztalatait is felhasználjuk. De hosszú távon a DÁP-pal ennél is tovább megyünk az egyszerűsítésben, a cél, hogy eljussunk az egygombos ügyintézéshez, amelyben a felhasználó csak kiválasztja egy felületen, hogy babaváró kölcsönt igényel, és más dolga nincsen. Nem kell tucatnyi papírt kitölteni, letölteni, feltölteni, hanem a rendszer a háttérben összegyűjt minden ehhez szükséges adatot és dokumentumot, lefuttatja a jogosultságok ellenőrzését, az alapján elbírálja az igényt, és folyósít is. A munkánk egyúttal arról is szól, hogy időben felkészüljünk a jövő technológiájának műszaki, szabályozási kihívásaira
– magyarázta Both András.
