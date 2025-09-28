RETRO RÁDIÓ

Nyitrai Zsolt bejelentette: ezentúl így adhatsz vért - Videó

Fontos változás ez a magyarok életében.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.28. 09:45
Országos Vérellátó Szolgálat DÁP Dr Nagy Sándor Nyitrai Zsolt

Nyitrai Zsolt fontos bejelentést tett a közösségi oldalán. A DÁP a jövőben a véradás folyamatát is leegyszerűsíti. 

NYITRAI Zsolt
Fotó: Máthé Zoltán

A miniszterelnök főtanácsadója felhívta a figyelmet: a DÁP azaz Digitális Állampolgárság elindulása óta számos újdonsággal bővült, köztük a hiteles adatmegosztás lehetőségével is. A funkciónak köszönhetően, PDF-dokumentumot, használhatsz például véradásnál. 

„Hazánknak naponta 1600-1800 véradóra van szüksége a biztonságos vérellátáshoz, hiszen évente, mintegy 400 000 beteg szorul vérre, vérkészítményre. Mi az Országos Vérellátó Szolgálatnál különösen örülünk a Digitális Állampolgárság Programnak, mert a véradás előtti adminisztráció, így sokkal egyszerűbbé vált. A véradóknak már nem kell véradás előtt nem kell keresgélniük a TAJ kártyát és lakcímkártyát. Elegendő magukkal hozniuk egy érvényes, azonosításra hivatalosan alkalmas fényképes igazolványt. A TAJ számukat és a lakcímüket a DÁP alkalmazáson keresztül is bemutathatják. A véradók így valóban a legfontosabbra koncentrálhatnak: arra, hogy segítsenek másokon” - nyilatkozta Dr. Nagy Sándor, szakmai-főigazgató-helyettes az Országos Vérellátó Szolgálatnál.

 

