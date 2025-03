A szakemberek szerint is az árrésstop a legjobb megoldás

A húsok esetében is érzékelhető hatásra számíthatunk, még akkor is, ha szerencsétlen módon pont most megjelent egy olyan tényező, ami a kínálatot csökkentheti, még nem tudni milyen mértékben: a ragadós száj- és körömfájás járvány. Ha azonban ez kedvezőtlen hatással járna az árakra, az árrésstop még akkor is mérsékelné.

Az átlagos januári árrés az AKI, a KSH és a piaci adatszolgáltatások számai alapján a sertéshús kategóriában például

a combnál 14,3,

a karajnál 54,6,

az oldalasnál 25,

a tarjánál 48,9,

a sertészsírnál pedig 45 százalékra jött ki.

Alapesetben az árrésintézkedés akár a fogyasztói ár csökkenését vonhatja maga után, ami pedig kedvezően hathatna a keresletre is.