Szúnyogfelhő a Balatonnál – szeptemberben jön az igazi invázió!

Szúnyogfelhők keserítik meg a nyaralók életét a Balaton partján. Bár a szakértők szerint az árvaszúnyog rajzás java még csak most következik.
A nyaralók már most is panaszkodnak a Balaton-partján elszaporodott árvaszúnyogokra, de a szakértők szerint a java még csak most következik. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vizsgálatai szerint szeptemberben újabb, minden eddiginél erősebb rajzás várható a tó teljes területén.
Az árvaszúnyogok lárvái vízben fejlődnek, és különösen kedvez számukra a tartósan meleg időjárás, valamint a tóban felhalmozódó magas algakoncentráció.
Az idei nemzedék számára szinte ideális körülményeket teremtett a Balaton, így nemcsak a Siófoki-medence déli partján, hanem a nyugati partszakaszokon is tömeges jelenlétükre lehetett számítani
– hangsúlyozta ki HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.
Sárvári József rovarszakértő a lapunknak elmondta, hogy a szúnyogpopulációk alakulásában az időjárás döntő tényező lehet.
A szúnyogok szaporodása vízhez kötött, a lárvák pedig a pangó, meleg vizekben fejlődnek. Ha huzamosabb ideig tart a szárazság, akkor visszaszorulnak, de amint érkeznek az esős időszakok, robbanásszerűen megindulhat a szaporodásuk
– nyilatkozta, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a madarak, például a fecskék – amelyek természetes ellenségei a szúnyogoknak – ilyenkor már készülnek a vonulásra, így csökkenhet a szúnyogpopulációt szabályozó tényezők száma. Sárvári József azt is kihangsúlyozta, hogy bár a vérszívó nőstény szúnyogok az emberek és állatok véréből táplálkoznak, az árvaszúnyogok többsége inkább kellemetlenséget okoz.
A szeptemberre várható rajzás tehát nem egy kisebb jelenség lesz, hanem a tó egészét érinteni fogja. Ez azt jelenti, hogy bár a balatoni nyár lassan véget ér, az őszi időszakban is tömeges szúnyogfelhőkre kell készülni, különösen a part menti településeken.
