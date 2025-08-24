Szúnyogfelhő a Balatonnál – szeptemberben jön az igazi invázió!

A nyaralók már most is panaszkodnak a Balaton-partján elszaporodott árvaszúnyogokra, de a szakértők szerint a java még csak most következik. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vizsgálatai szerint szeptemberben újabb, minden eddiginél erősebb rajzás várható a tó teljes területén.

Az idei árvaszúnyog-nemzedék az egész tó területén okozhat kellemetlenséget. Fotó: HUN-REN BLKI

Meleg víz és algák: tökéletes táptalaja az árvaszúnyogoknak

Az árvaszúnyogok lárvái vízben fejlődnek, és különösen kedvez számukra a tartósan meleg időjárás, valamint a tóban felhalmozódó magas algakoncentráció.

Az idei nemzedék számára szinte ideális körülményeket teremtett a Balaton, így nemcsak a Siófoki-medence déli partján, hanem a nyugati partszakaszokon is tömeges jelenlétükre lehetett számítani

– hangsúlyozta ki HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet.

Az időjárás lehet a kulcs?

Sárvári József rovarszakértő a lapunknak elmondta, hogy a szúnyogpopulációk alakulásában az időjárás döntő tényező lehet.

A szúnyogok szaporodása vízhez kötött, a lárvák pedig a pangó, meleg vizekben fejlődnek. Ha huzamosabb ideig tart a szárazság, akkor visszaszorulnak, de amint érkeznek az esős időszakok, robbanásszerűen megindulhat a szaporodásuk

– nyilatkozta, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a madarak, például a fecskék – amelyek természetes ellenségei a szúnyogoknak – ilyenkor már készülnek a vonulásra, így csökkenhet a szúnyogpopulációt szabályozó tényezők száma. Sárvári József azt is kihangsúlyozta, hogy bár a vérszívó nőstény szúnyogok az emberek és állatok véréből táplálkoznak, az árvaszúnyogok többsége inkább kellemetlenséget okoz.

Újabb árvaszúnyog generáció készül látványos rajzásra a kutatók szerint. Fotó: HUN-REN BLKI

Teljes a rajzás a Balatonnál

A szeptemberre várható rajzás tehát nem egy kisebb jelenség lesz, hanem a tó egészét érinteni fogja. Ez azt jelenti, hogy bár a balatoni nyár lassan véget ér, az őszi időszakban is tömeges szúnyogfelhőkre kell készülni, különösen a part menti településeken.