Árvaszúnyog invázió: a sztárokat sem kímélik a Balatonon

Vincze Lilla és Dulin Metta is balatoni lányként nőtt fel. Az árvaszúnyog invázió így őket is érinti.

Szerző: mkb
Létrehozva: 2025.08.22. 07:00
árvaszúnyog invázió Vincze Lilla Dulin Metta balatoni lány koncert

Árvaszúnyogok hada keseríti meg a Balaton körül élők és pihenők életét. Ahogy azt a Bors is megírta: tart az árvaszúnyogok tömeges rajzása, ilyen invázióra pedig évtizedek óta nem volt példa. Ráadásul a szakértők szerint szeptemberben jön az árvaszúnyogok rajzásának második hulláma... S hogy mit gondolnak erről a balatoni sztárjaink, mint például Vincze Lilla és Dulin Metta?

árvaszúnyog 20230201_Marcelina_szulinap_MG_0016
Vincze Lilla balatoni lányként hozzászokott a rovarokhoz, de megvan a véleménye az árvaszúnyog invázióról (Fotó: Markovics Gábor)

Vincze Lillát nem zavarja az árvaszúnyog invázió

Született balatoni lányként hozzá vagyok szokva a szúnyogokhoz, rovarokhoz. Nagy környezet- és állatvédő vagyok, de azért a mostani állapot egy kicsit nekem is sok. Tudom, hogy mindenkinek megvan erről a véleménye, de én ezt a kérdést inkább a biológusokra és szakértőkre bíznám. A természet rendjébe beavatkozni, például permetezéssel, nem biztos, hogy jó, de ez nagy dilemma, aminek a megválaszolása a hozzáértők feladata. Egy biztos: a Balatont védeni kell – vélekedett a Napoleon Boulevard énekesnője.

Lot,Of,Midges,Or,Mosquiotos,Sitting,On,Balck,Protective,Insect
Szeptemberben sem enyhül az árvaszúnyog invázió (Fotó: K-FK/Shutterstock)

Dulin Metta nem finnyáskodik

A Kőgazdag Fiatalok sztárja is megerősíti az inváziót: „Brutális mennyiségű árvaszúnyog van, reggelente össze kell söpörnöm a teraszon, hogy ne a tetemeken lépkedve jussak el az autómig. De nem félek, nem undorom tőlük. Úgy nőttem fel a Balaton mellett, hogy vannak pókok, szúnyogok, mindenféle állatkák. Szúnyogháló van minden ablakomon, így az otthonomba nem igazán jutnak be. Ha pedig mégis bekerülne egy-egy, akkor sincs gond, hiszen minden nap kétszer elindítom a robotporszívómat– felelte derűsen Metta. Majd hozzátette: Azért az nem volt kellemes, amikor a Tihanyi Apátság augusztus 20-i fényjátéka után hazafelé tartottam a rolleremmel, és 472 darab szúnyog repült az orromba és számba – nevetett utólag az eseten az Ázsia Expressz következő évadának sztárja.

 

Korda Györgynek és a Bikininek is meggyűlt a baja

Mettához hasonlóan járt Korda György is: a Tények Plusz beszámolójából kiderült, a Plázson tartott koncertjükön valósággal megrohamozta őt és Klárikát a szúnyograj. De a Bikini együttes sem úszta meg, a zenekar a siófoki koncertje után így összegezte a „termést”:
Kettő ment torokra, egy orrba, néhány a húrok között végezte. A maradékot meg kiöntjük a konténerekből és a tokokból a Tabán sound check-jén kedden” – viccelődtek. 

 

