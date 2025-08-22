Árvaszúnyog invázió: a sztárokat sem kímélik a Balatonon

Árvaszúnyogok hada keseríti meg a Balaton körül élők és pihenők életét. Ahogy azt a Bors is megírta: tart az árvaszúnyogok tömeges rajzása, ilyen invázióra pedig évtizedek óta nem volt példa. Ráadásul a szakértők szerint szeptemberben jön az árvaszúnyogok rajzásának második hulláma... S hogy mit gondolnak erről a balatoni sztárjaink, mint például Vincze Lilla és Dulin Metta?

Vincze Lilla balatoni lányként hozzászokott a rovarokhoz, de megvan a véleménye az árvaszúnyog invázióról (Fotó: Markovics Gábor)

Vincze Lillát nem zavarja az árvaszúnyog invázió

„Született balatoni lányként hozzá vagyok szokva a szúnyogokhoz, rovarokhoz. Nagy környezet- és állatvédő vagyok, de azért a mostani állapot egy kicsit nekem is sok. Tudom, hogy mindenkinek megvan erről a véleménye, de én ezt a kérdést inkább a biológusokra és szakértőkre bíznám. A természet rendjébe beavatkozni, például permetezéssel, nem biztos, hogy jó, de ez nagy dilemma, aminek a megválaszolása a hozzáértők feladata. Egy biztos: a Balatont védeni kell” – vélekedett a Napoleon Boulevard énekesnője.

Szeptemberben sem enyhül az árvaszúnyog invázió (Fotó: K-FK/Shutterstock)

Dulin Metta nem finnyáskodik

A Kőgazdag Fiatalok sztárja is megerősíti az inváziót: „Brutális mennyiségű árvaszúnyog van, reggelente össze kell söpörnöm a teraszon, hogy ne a tetemeken lépkedve jussak el az autómig. De nem félek, nem undorom tőlük. Úgy nőttem fel a Balaton mellett, hogy vannak pókok, szúnyogok, mindenféle állatkák. Szúnyogháló van minden ablakomon, így az otthonomba nem igazán jutnak be. Ha pedig mégis bekerülne egy-egy, akkor sincs gond, hiszen minden nap kétszer elindítom a robotporszívómat” – felelte derűsen Metta. Majd hozzátette: „Azért az nem volt kellemes, amikor a Tihanyi Apátság augusztus 20-i fényjátéka után hazafelé tartottam a rolleremmel, és 472 darab szúnyog repült az orromba és számba” – nevetett utólag az eseten az Ázsia Expressz következő évadának sztárja.

Korda Györgynek és a Bikininek is meggyűlt a baja

Mettához hasonlóan járt Korda György is: a Tények Plusz beszámolójából kiderült, a Plázson tartott koncertjükön valósággal megrohamozta őt és Klárikát a szúnyograj. De a Bikini együttes sem úszta meg, a zenekar a siófoki koncertje után így összegezte a „termést”:

„Kettő ment torokra, egy orrba, néhány a húrok között végezte. A maradékot meg kiöntjük a konténerekből és a tokokból a Tabán sound check-jén kedden” – viccelődtek.