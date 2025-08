Vincze Lilla fiatalkori önmagát látja Pásztor Annában

Vincze Lilla hangja alighanem mindenki fülében felcsendül, a Napoleon Boulevard énekesnője minden generáció számára ismert. Évtizedek óta a pályán van, ennek ellenére, vagy éppen ezért, aktívan követi a fiatal pályatársak munkásságát is. Elárulta, melyik előadónőket ismeri el leginkább.

Vincze Lilla nyitott és naprakész a mai zenei világgal, az egyik kedvence Pásztor Anna. Fotó: Markovics Gábor

Vincze Lilla nyitott a fiatalabb generációk zenéje felé

„Nem érzem úgy, hogy nagy szakadék lenne a fiatal és idősebb generáció énekesei között. Jó ma a kommunikáció a generációk között, én pedig nagyon nyitott és kíváncsi személyiség vagyok. Különböző műfajokban is jártas vagyok: poprock, rock and roll kultúra, világzene, népzene – emiatt is megértem a generációkat, a stílusokat, és próbálok tanácsokat adni. Sok elemet merítenek a korábbi korszakokból, örülök például, hogy visszatérnek a szintetizátorok” – taglalta az énekesnő az M2 Petőfi TV műsorában.

„Az ajtók nyitva, nagy az átjárhatóság a műfajok és generációk között is. A saját zenekaromban is három generáció játszik.”

Vincze Lilla nagyon fiatalos, van is egy vagány énekesnő, akiben önmagát látja viszont... Fotó: Mediaworks

Pásztor Anna az egyik kedvence...

Mai előadók közül is tud kedvencet választani...

„Fiatal generáció hozzám képest a Kaukázus, de a Margaret Islandet is nagyon szeretem. És az Anna and the Barbies-t is nagyon szeretem. Az énekesnőben egy picit azt az alternatív Lillát látom, aki lehettem volna az 1980-as években!” – vélekedett az extravagáns énekesnőről, Pásztor Annáról, aki immár több mint húsz éve alapította a máig népszerű zenekart!

Vincze Lilla egyébként a mai napig aktívan gyártja az új dalokat, és sokat koncertezik, határon innen és túl is...