Vincze Lilla gyászol, 20 év után vesztette el a társát

Vincze Lilla, a Napoleon Boulevard énekesnője kisgyermekkora óta rajong az állatokért, a mai napig kiemelt támogatója a németjuhász fajtamentésnek. Az eMeRTon-díjas előadó a Duna Tv, Ridikül című műsorban beszélt a felelős állattartásról és természetesen a saját kiskedvenceiről is.

Vincze Lilla gyermekkora óta nagy állatbarát (Fotó: Markovics Gábor)

„Mindig voltak állataim, kutyák és macskák is. A német juhászkutyáimat versenyeztettem is. Úgy tapasztaltam, hogy ha játékos módon fejlesztünk egy állatot, az neki és a gazdájának is jó. Sok emberi kapcsolatot köszönhetek annak, hogy gazdi lettem, és még ennél is több tanítást a kutyusaimnak. Úgy érzem, ők képesek jobb emberré tenni bennünket” – mondta a Duna beszélgetőműsorának vendégeként Vincze Lilla.

Fájdalmas veszteség

Vincze Lilának azonban nem csak vidám történetei vannak, akinek kiskedvence van, az tisztában van azzal, hogy előbb-utóbb sajnos el kell búcsúzni tőlük... Lilla legutolsó társállata, egy kis spicc volt, aki még a koncertjeire is elkísérte őt. Húsz évet tölthettek együtt, és amikor elveszítette, úgy érezte, egy darabig biztosan nem fogad magához állatot. Jelenleg egy Balatonon élő barátja pumijának a „keresztanyja”, akire időnként vigyáz és trükköket tanít neki.

Előbb a németjuhászok után, aztán nem sokkal később a hófehér kis Spicc kutyám halála után is azt mondtam, hogy nem akarok többé állatot... A hétköznapjaim részesei voltak, jöttek velem a próbákra, a fellépésekre, úgy bírták a koncerteket, hogy a fülük sem rebbent. Hozzá voltak szokva. Az elvesztésük viszont olyan fájdalom, hogy annak nem szívesen teszi ki magát az ember... Aztán rájövünk hogy olyan sok szeretetet adnak, hogy mégis megéri

– mondta a műsorban Vincze Lilla. A teljes beszélgetést itt tekinthetik meg.