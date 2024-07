Neked is eleged van már a szúnyogokból? Itt a TOP5 tuti tipp ellenük!

A zümmögő hangjukkal aludni sem engednek, ha pedig megcsípnek a szúnyogok, elviselhetetlenül viszketni kezdünk tőlük. Ahogy beköszöntött a nyár, úgy a szúnyogok is bőséggel megjelentek. A vérszívók miatt rendszeresen járják a szúnyoggyérítők a településeket: földön és égen szórják a permetet ellenük, ám eddig úgy látszik, sok helyen csütörtököt mondott a védekezés.

A szúnyogok miatt sokan dühbe gurulnak. De hogyan tudunk ellenük védekezni? Mutatjuk! / Fotó: Stokkete / Shutterstock

Támadnak a szúnyogok

Judit egy ideje Sajószentpéteren eresztett gyökeret. Imádja a kertes otthonát, de ami július 9-én érte a kertjében, attól éktelen haragra gerjedt. A település egyik nyilvános Facebook-csoportjában fakadt ki, hogy a szúnyogok ellepték őt.

Tegnap este locsoltam, mert muszáj volt. Utána úgy néztem ki, mint egy feldagadt, bebalzsamozott múmia! Nappal a hőség, este pedig a szúnyogok miatt vagyok „szobafogságra” ítélve. Hurrá!

– panaszkodott az asszony, aki szerint sokan inkább maguk próbálnak védekezni a szúnyogok ellen, mert a szúnyog gyérítés „semmit nem ér”.

„Nem tudom ki, hogy érzi a hatását, de szerintem mit sem ér! Most legutóbb aludni sem tudtam a szúnyogoktól, ezért volt időm megfigyelni az irtókat. Jött a füst rendesen, de! Csak ott, ahol járt szúnyogirtó autó, távolabbi udvarokba, kertekbe nem jut el az irtó, ráadásul a füst felfelé száll, nem a felszínen terül el. Így nem jut el a kertekbe, perceken belül eloszlik” – árulta el Judit, mire sokan osztották véleményét.

Jönnek és csípnek

Egyesek szerint "semmit nem ér" a szúnyogirtás. Ha este kimegy az ember a szabadba, a szúnyogok már támadnak is. "A gyerekeket hiába fújjuk be, kenjük be bármivel, akkor is jönnek a szúnyogok és csípnek. Az irtás egyenlő a nullával! - panaszkodott Adrienn, mire Ferenc hozzáfűzte:

Mi két napja gyomláltuk a kertet. A párom 36 csípést számolt meg rajta

– jegyezte meg Ferenc.

Vannak akik tehát elvesztették hitüket a szúnyogirtók hatékonyságában. Nekik gyűjtöttük össze a top 5+1 háztáji tippet, mégis maguk hogyan tudnak védekezni a szúnyogok ellen. Hazánkban több, mint 50 csípőszúnyog él, amelyek a nyirkos és meleg levegőt szeretik. Pont jól hat rájuk a kánikula. Aktívabban, és imádják a vizet is, hiszen ott fejlődnek a lárváik, amelyek később bosszantó vérszívókká válnak. Az ANTSZ tájékoztatása szerint egyes fajok betegséget is terjeszthetnek, a többi között bőr- és szívférgességet, de akár nyugat-nílusi lázat is juttathatnak csípésükkel szervezetünkbe. Hogyan védekezz a szúnyogok ellen? Mutatjuk!