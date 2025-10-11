Bizarr gyógymód: élő békákat evett, így próbálta meggyógyítani magát egy nő

A tradicionális és természetes gyógyászat rendkívül hosszú hagyományra épül. A világ minden pontján vannak olyan szokások és rituálék, amelyek a hitük szerint meggyógyítják a betegségeket. Egy kínai nő azonban kiemelkedően szokatlan természetes gyógymódot próbált ki az állapota kezelésére. A nő története gyorsan bejárta a világot bizarrsága miatt.

A beteg nő bizarr gyógymódra szánta el magát a krónikus hátfájdalma miatt Fotó: unsplash (illusztráció)

A bizarr gyógymód sokat megdöbbentett

Egy 82 éves kínai nő éveken keresztül szenvedett krónikus fájdalomban. A nő porckorongsérve miatt rendkívüli fájdalmat tapasztalt és a modern orvostudomány nem sokat tudott segíteni a beteg állapotán.

A kezelések csak kevés enyhülést adtak, ezért a nő a hagyományos orvosláshoz fordult. A beteg úgy hallotta, hogy ez a bizarr módszer elmulaszthatja a hátfájdalmát és segíthet az energiaszintje helyreállításában is.

Az idős nő úgy tudta, hogy élő békák elfogyasztása jótékony hatással van az egészségre és több évnyi fájdalom után elhatározta, hogy kipróbálja a szokatlan módszert is.

A beteg nő két nap alatt nyolc élő békát fogyasztott el. Hármat az első nap és ötöt a második napon. A nyugdíjas nem sokkal később erős hasi fájdalmat és hányingert tapasztalt, ezért családtagja a kórházba szállította.

A békák megrongálták az emésztőrendszerét és súlyos parazitafertőzést okoztak. A parazitafertőzést galandféreg lárvái okozták, amely nyers vagy élő kétéltűek fogyasztása után alakulhat ki.

Az idős nő lassan felépül a békák okozta betegségeiből. Az eset óta széles körű vita alakult ki a vidéki területeken még mindig elterjedt veszélyes hagyományos gyógymódokról. Az orvosok arra figyelmeztetik az embereket, hogy ne fogyasszanak el élő állatokat - írja az Unilad.