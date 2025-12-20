RETRO RÁDIÓ

Rákay Philip: Nem hagyhatjuk, hogy egy szemfényvesztő, búcsúcédula-árus elvegye tőlünk Petőfi Sándor imádott folyójának nevét

Elindult az ötödik találkozó is, amit most Szegeden rendeznek. Szabó Zsófi és Rákay Philip már a Háborúellenes Gyűlés elején helyre tették az ellenzéki hangokat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 12:38
Háborúellenes Gyűlés Szabó Zsófi Rákay Phillip

A Háborúellenes Gyűlést nem más nyitotta, mint az Attraction látványszínház, ami szintén nem okozott csalódást és egy rendkívül érzelmes produkciót láthattak a nézők. Utána viszont a nézőtéren tűnt fel a találkozók két állandó főszereplője, Szabó Zsófi és Rákay Philip

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
A Háborúellenes Gyűlés fellépői előtt nem maradhatott el a két műsorvezető szórakoztató nyitánya (Fotó: MW)

Hatalmas a tömeg a Háborúellenes Gyűlésen

Rákay Philip teljesen lesokkolódott, amikor a színpadról visszatekintett az óriási tömegre. Nem is tudott sok mindent mondani a nagyszerű látványra.

Még egy picit gyönyörködöm, ha megengedik nekem. Elképesztőek vagytok

– mondta visszatekintve a nézőtérre a műsorvezető. Természetesen a híres jelmondat, amit a Háborúellenes Gyűlések hirdetnek az most is rendkívül aktuális.

Talán soha nem volt még aktuálisabb a jelmondatunk, mint ezen a héten. Aki békét akar, velünk tart. Milyen jó lenne, ha az Európai Unió politikusai is megértenék az üzenetünket

– fűzte hozzá mondandójához Rákay Philip.

Szabó Zsófi a Bors Tisza-csomagról szóló számát tartja a kezében (Fotó: MW)

A Tisza párt is szóba került a műsorvezetőknél

Szabó Zsófi rejtett utalást tett Philipnek, amikor kikérte véleményét a napfény városáról. „Neked mi jut eszedbe erről a Tisza-parti településről?” - kérdezte a műsorvezető hölgy, akinek mai szettjéből elmaradt most a firkás pulóver. Rákay Philip vette a poént is válaszolt is a poénos kérdésre.

A gyönyörű, szőke Tisza is eszembe jut, de mégsem hagyhatjuk azt, hogy egy szemfényvesztő, hiteltelen politikai búcsúcédula-árus elvegye tőlünk Petőfi Sándor imádott folyójának nevét. Álljon már meg a menet!

– fakadt ki a Háborúellenes Gyűlés színpadján a műsorvezető. Szabó Zsófinak már csak egy dolog ugrott be ezután, amiben egy újabb szóviccet hallhattak a nézők.

Meglátod majd Philip, tiszavirág életű próbálkozás lesz

– zárta le a találkozó kezdetét Zsófi. A két műsorvezető tehát ismét hozta a már megszokott, nagyszerű hangulatot a Háborúellenes Gyűlésen. 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

 

