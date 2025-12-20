Gyűlik a tömeg: a szegedi Háborúellenes gyűlés is teltházas lesz

Az utolsó állomásához érkezett a Háborúellenes Gyűlés országjárása. A szegedi Pick Arénában szombaton 11 órakor kezdődik a háborúellenes gyűlés, amelyen felszólal Áder János volt köztársasági elnök, míg Lázár János építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót.

Fotó: mw

Az eseményen részt vesznek a DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. Valószínűleg a szegedi Háborúellenes Gyűlés is teltházas lesz, folyamatosan érkeznek az emberek.

Íme néhány friss helyszíni fotó a Háborúellenes Gyűlésről:

