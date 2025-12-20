RETRO RÁDIÓ

Gyűlik a tömeg: a szegedi Háborúellenes gyűlés is teltházas lesz

Szegeden fejeződik be az idei Háborúellenes Gyűlés országjárása. A tömeg már gyűlik, folyamatos a beengedés.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.20. 10:24
Módosítva: 2025.12.20. 10:26
teltházas háborúellenes gyűlés orbán viktor lázár jános

Az utolsó állomásához érkezett a Háborúellenes Gyűlés országjárása. A szegedi Pick Arénában szombaton 11 órakor kezdődik a háborúellenes gyűlés, amelyen felszólal Áder János volt köztársasági elnök, míg Lázár János építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Fotó: mw

Az eseményen részt vesznek a DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. Valószínűleg a szegedi Háborúellenes Gyűlés is teltházas lesz, folyamatosan érkeznek az emberek. 

Íme néhány friss helyszíni fotó a Háborúellenes Gyűlésről:

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Fotó: mw
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Fotó: mw
Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Fotó: mw
Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei


 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu