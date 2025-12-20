- Sztárok a tömegben: ismert arcok a szegedi Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
- A Háborúellenes Gyűlésen a honvédelmi miniszter világosan beszélt
- Orbán Balázs: „Borsot törünk Magyar Péter orra alá”
- Tóth Gabi megjelent a Háborúellenes Gyűlésen, különleges pólót választott! - Fotó
Gyűlik a tömeg: a szegedi Háborúellenes gyűlés is teltházas lesz
Szegeden fejeződik be az idei Háborúellenes Gyűlés országjárása. A tömeg már gyűlik, folyamatos a beengedés.
Az utolsó állomásához érkezett a Háborúellenes Gyűlés országjárása. A szegedi Pick Arénában szombaton 11 órakor kezdődik a háborúellenes gyűlés, amelyen felszólal Áder János volt köztársasági elnök, míg Lázár János építési és közlekedési miniszter Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tart Lázárinfót.
Az eseményen részt vesznek a DPK nagykövetei, Szabó Zsófi és Rákay Philip, valamint művészek, közéleti szereplők, illetve helyi lokálpatrióták is. Valószínűleg a szegedi Háborúellenes Gyűlés is teltházas lesz, folyamatosan érkeznek az emberek.
Íme néhány friss helyszíni fotó a Háborúellenes Gyűlésről:
- Sztárok a tömegben: ismert arcok a szegedi Háborúellenes Gyűlésen - Fotó
- A Háborúellenes Gyűlésen a honvédelmi miniszter világosan beszélt
- Orbán Balázs: „Borsot törünk Magyar Péter orra alá”
- Tóth Gabi megjelent a Háborúellenes Gyűlésen, különleges pólót választott! - Fotó
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre