Pataky Attila ezt mondta Radics Gigi és Curtis EDDA produkciója után

Bár Pataky Attila személyesen nem volt jelen a Háborúellenes Gyűlések idei, szegedi zárórendezvényén, lélekben mégis ott ült a közönség soraiban, amely a nagyszabású program részeként meghallgatta többek között az EDDA Művek legendás dalának újragondolt változatát is. Az „Ünnep" Radics Gigi és Curtis közreműködésével született újjá, és Szegeden csendül fel először ebben a formában, az ünnep és a béke jegyében. Az EDDA frontembere számára a távolmaradás nem közömbösség, sokkal inkább fájó kompromisszum, amelyet az idő szorítása kényszerített ki, miközben a mondanivaló és az ügy fontossága változatlan maradt számára.

A Pataky Attila dalok közül az Ünnep-et halhatta a szegedi közönség Radics Gigi és Curtis feldolgozásában(Fotó: MW)

Pataky Attila Radics Gigiről csak szuperlatívuszokban tud beszélni

„Nagyon sajnálom, hogy nem lehettem Szegeden. Mindent bevetettem, nagyon készültem a mai napra, de az időhiány felülírta a terveimet...” – fogalmazott Pataky, aki már hallotta az új feldolgozást, és nem rejtette véka alá a véleményét: „Hallottam a dalt, nagyon tetszett, beletették azt a munkát, amit kellett, Gigi hangja egyenesen éteri" – mondta a rocklegenda, majd egy különösen szemléletes képpel írta le az átirat hangulatát:

Felöltöztették a dalt, ami olyan lett, mint egy karácsonyfa, méltó az ünnep hangulatához. Ezer áldásomat küldöm a nemzetre és a mai napra kifejezetten Szegedre

– szögezte le.

Radics Gigi és Curtis sokadjára nyűgözték le a közönséget a Háborúellenes Gyűlések valamelyik állomásán (Fotó: MW)

Pataky Attila Orbán Viktor munkáját emberfelettinek gondolja

Az énekes szerint a mostani alkalom túlmutatott egy koncerten vagy politikai rendezvényen: „Az Ünnep ma azt üzente, hogy a szeretet asztalánál ma mind egyszerre helyet foglalhatunk” – hangsúlyozta Pataky, majd világossá tette, hogy világnézeti és politikai kérdésekben sem bizonytalanodott el:

Lélekben eddig is, most is, és ezután is Orbán Viktor miniszterelnök mellett voltam, vagyok és leszek. Nagy tisztelettel nézem azt az emberfeletti munkát, amivel minden nap harcol az emberalatti lényekkel

– árulta el a Borsnak.

Nagy sikert ért el Brüsszelben a miniszterelnök

Pataky Attila gondolatai a nemzetközi politikára is kitértek, különösen az orosz vagyon elkobzásának ügyére: „Egy paraszthajszál választott el minket attól, hogy tényleg belesodródjunk egy háborúba, de Orbán Viktor megmentett minket, kiüldözte a sátáni erőket a pokol amfiteátrumából. Ursula von der Leyen válaszolni sem tudott, egyszerűen...kimenekült, meghátrált” – mondta határozottan. A kijelentés összecseng azzal, amiről Orbán Viktor Deák Dániel Facebook-videójában is hallható: Ursula von der Leyen végül nem tűzte napirendre a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, amelyet több tagállam, köztük Magyarország sem támogatott. Pataky számára ez az ügy is csak megerősítete a nézeteit: bár ma fizikailag távol maradt Szegedtől, továbbra is mellszélleséggel támogatja a kormány békepárti politikáját.